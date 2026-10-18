október 18. Lukács napja Ma: 20°C Holnap: 17°C ☁️
október 18. Lukács napja Ma: 20°C Holnap: 17°C ☁️
4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak abban, hogy a semmiből teremtsenek valamit
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak...

4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak abban, hogy a semmiből teremtsenek valamit

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.18.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Vannak olyan csillagjegy-párosok, akik egymás jelenlétében nem akadályokat, hanem rejtett lehetőségeket látnak, és közösen bármilyen nehézséget előnyükre tudnak fordítani.

Nézzük, kik azok, akiket közös alkotásra teremtett az ég!

Bika és Szűz

Amikor a Bika rendíthetetlen nyugalma és a Szűz éles, analitikus elméje összeér, a semmiből való építkezés magától értetődő és feltartóztathatatlan folyamattá válik. Ebben a szövetségben a Bika adja azt a hihetetlen kitartást és fizikai jelenlétet, amellyel a legelrugaszkodottabb gondolat is szilárd, kézzelfogható alapanyaggá válik.

A hosszú és boldog házasság két titka a kutatások szerint

A Szűz eközben mesteri precizitással csiszolja tervvé a legapróbb részleteket is, így a közös munka során egy biztos: semmilyen értékes lehetőség sem vész kárba. A páros tagjai nem kapkodnak és nem a látványos megnyilvánulásokra hajtanak, hanem szisztematikus lépésekkel, tégláról téglára húzzák fel a saját birodalmukat.

Olvass még a témában

Rendkívüli erejük abban rejlik, hogy még a teljesen kaotikus vagy üres helyzetekben is meglátják azt a lehetőséget, amit türelemmel és gondos munkával új szintre tudnak emelni.

Ezért nem tudsz nemet mondani a főnöködnek a zodiákusod szerint

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk

Ezeket olvassák most

„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá

„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá

4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak abban, hogy a semmiből teremtsenek valamit

4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak abban, hogy a semmiből teremtsenek valamit

3 jel a hétköznapokban, hogy a párod már érzelmileg kicsekkolt

3 jel a hétköznapokban, hogy a párod már érzelmileg kicsekkolt

4 csillagjegy, akiknek a Skorpió időszaka érzelmi fordulatot hozhat

4 csillagjegy, akiknek a Skorpió időszaka érzelmi fordulatot hozhat

Így készíts székelykáposztát, ami másnap még finomabb lesz

Így készíts székelykáposztát, ami másnap még finomabb lesz

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.