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Ha a férfi nem kívánja a szexet: 3 kimondatlan ok a háttérben, amiről sosem beszélnek nyíltan
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Ha a férfi nem kívánja a szexet: 3 kimondatlan ok a háttérben, amiről sosem beszélnek nyíltan

O. Zselyke
Írta 2026.10.18.
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A csökkenő szexuális vágy nem feltétlenül a vonzalom hiányát jelzi. Három rejtett tényező is állhat a háttérben, amely a kapcsolatot is befolyásolhatja.

Ha egy férfi ritkábban kezdeményez, vagy látványosan csökken a szexuális érdeklődése, könnyű arra gondolni, hogy már nem vonzódik a párjához. A háttérben azonban olyan lelki és párkapcsolati tényezők is állhatnak, amelyekről sokan nehezen beszélnek, pedig fontos lenne megérteni őket.

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A krónikus stressz és a teljesítési szorongás csendes hatása

A munkahelyi nyomás, az anyagi gondok vagy akár az apaság új kihívásai folyamatosan magas készenléti állapotban tartják a szervezetet. Ebben az állapotban a test egyszerűen más prioritásokat állít fel, a szexuális vágy pedig háttérbe szorul, hiszen biológiailag nem túlélési kérdés. A krónikus stressz emellett sokszor teljesítési szorongással is párosul: a férfi fél, hogy nem lesz képes megfelelni, és ez a félelem önmagában elég ahhoz, hogy elkerülje a helyzetet, amiben kudarcot vallhatna.

Ez a fajta szorongás ritkán jelenik meg nyílt vallomás formájában. Sokkal inkább visszahúzódásban, halogatásban, vagy abban mutatkozik meg, hogy a férfi inkább elalszik a tévé előtt, mintsem szembenézzen a bizonytalansággal. A „semmi baj” mondat gyakran épp azt a belső feszültséget fedi el, amit ő maga sem tud pontosan megfogalmazni.

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