Ha a férfi nem kívánja a szexet: 3 kimondatlan ok a háttérben, amiről sosem beszélnek nyíltan

A csökkenő szexuális vágy nem feltétlenül a vonzalom hiányát jelzi. Három rejtett tényező is állhat a háttérben, amely a kapcsolatot is befolyásolhatja.

Ha egy férfi ritkábban kezdeményez, vagy látványosan csökken a szexuális érdeklődése, könnyű arra gondolni, hogy már nem vonzódik a párjához. A háttérben azonban olyan lelki és párkapcsolati tényezők is állhatnak, amelyekről sokan nehezen beszélnek, pedig fontos lenne megérteni őket.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A krónikus stressz és a teljesítési szorongás csendes hatása

A munkahelyi nyomás, az anyagi gondok vagy akár az apaság új kihívásai folyamatosan magas készenléti állapotban tartják a szervezetet. Ebben az állapotban a test egyszerűen más prioritásokat állít fel, a szexuális vágy pedig háttérbe szorul, hiszen biológiailag nem túlélési kérdés. A krónikus stressz emellett sokszor teljesítési szorongással is párosul: a férfi fél, hogy nem lesz képes megfelelni, és ez a félelem önmagában elég ahhoz, hogy elkerülje a helyzetet, amiben kudarcot vallhatna.

Ez a fajta szorongás ritkán jelenik meg nyílt vallomás formájában. Sokkal inkább visszahúzódásban, halogatásban, vagy abban mutatkozik meg, hogy a férfi inkább elalszik a tévé előtt, mintsem szembenézzen a bizonytalansággal. A „semmi baj” mondat gyakran épp azt a belső feszültséget fedi el, amit ő maga sem tud pontosan megfogalmazni. Olvass még a témában Ha ebben a hónapban született, hetek alatt elfelejt – ha viszont ebben, még évek múlva is titokban téged keres a tömegben Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál Sajnálom, de az, hogy már régóta együtt vagytok, nem elég jó érv, hogy küzdj egy kapcsolatért „Akkor döbbentem rá, hogy elvesztettem a legjobb barátomat” – Férfiak, akik megbánták, hogy elváltak

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.