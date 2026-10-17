Így készíts székelykáposztát, ami másnap még finomabb lesz

A székelykáposzta igazi házias fogás, amelyhez nincs szükség különleges alapanyagokra. Mutatjuk, hogyan készítheted el szaftosan, omlós hússal és tökéletesen összeérő ízekkel.

Vannak ételek, amelyeknek kifejezetten jót tesz, ha nem kell sietni velük. A székelykáposzta is ilyen: a szaftos sertéshús, a savanyú káposzta és a fűszeres lé lassan fő össze, másnapra pedig az ízek még jobban összeérnek. Nem kell hozzá különleges alapanyag vagy bonyolult konyhai technika, csak egy nagy fazék és egy kis türelem.

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Hozzávalók 4 adaghoz

70 dkg sertéslapocka

80 dkg savanyú káposzta

1 nagy fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 evőkanál olaj vagy sertészsír

1 evőkanál őrölt pirospaprika

1 teáskanál őrölt kömény

2 babérlevél

só és frissen őrölt bors ízlés szerint

körülbelül 2–3 dl víz

2 dl tejföl a tálaláshoz

🍽️

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