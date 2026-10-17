Így készíts székelykáposztát, ami másnap még finomabb lesz

Vannak ételek, amelyeknek kifejezetten jót tesz, ha nem kell sietni velük. A székelykáposzta is ilyen: a szaftos sertéshús, a savanyú káposzta és a fűszeres lé lassan fő össze, másnapra pedig az ízek még jobban összeérnek. Nem kell hozzá különleges alapanyag vagy bonyolult konyhai technika, csak egy nagy fazék és egy kis türelem.
Hozzávalók 4 adaghoz
- 70 dkg sertéslapocka
- 80 dkg savanyú káposzta
- 1 nagy fej vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 evőkanál olaj vagy sertészsír
- 1 evőkanál őrölt pirospaprika
- 1 teáskanál őrölt kömény
- 2 babérlevél
- só és frissen őrölt bors ízlés szerint
- körülbelül 2–3 dl víz
- 2 dl tejföl a tálaláshoz
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