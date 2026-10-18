3 jel a hétköznapokban, hogy a párod már érzelmileg kicsekkolt

Nem harcol, mert már nem akarja megnyerni a kapcsolatot, csak kényelmesen fenntartani, amíg valamelyikük lépni mer. Ez a fajta érzelmi kicsekkolás nem egyik napról a másikra történik, és ritkán jár nagy jelenetekkel. Inkább apró, hétköznapi mozzanatokban mutatkozik meg, amelyeket könnyű félreérteni fáradtságnak vagy egy rossz hétnek.
Három olyan jelet érdemes figyelni, amelyek külön-külön is sokat elárulnak, együtt pedig már nehezen magyarázhatók mással.
1. A nézeteltérésekből eltűnik a tét
Nem arról van szó, hogy megszűntek a súrlódások, hanem arról, hogy amikor adódna egy, a párod egyszerűen nem él vele. Mondjuk elfelejt valamit, amit korábban biztosan szóvá tettél volna, és most csak annyit mondasz, hogy mindegy, és valóban nem is foglalkozol vele tovább. A párod pedig nem kérdez vissza, nem akarja tudni, miért hagytad rá ilyen gyorsan.
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