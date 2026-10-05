5 csillagjegy, aki felnőttként is a szülei elismerésére vágyik

Az asztrológia szerint néhány jegynél a szülői elismerés iránti éhség különösen erős, és ez befolyásolja a pályaválasztást, a párkapcsolatokat, sőt azt is, hogyan beszélnek magukról idegenek előtt.

Harmincévesen is megdobban a szíved, amikor a szüleid azt mondják, büszkék rád? Nem vagy egyedül: vannak csillagjegyek, akiknél ez a vágy nem gyerekkori maradvány, hanem egész életen át tartó, mélyen bevésődött mintázat.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bak

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A Bak számára a teljesítmény és a szülői büszkeség szinte összeforr. Gyerekkorban gyakran korán megtanulja, hogy a szeretetet ki kell érdemelni, legyen szó jó jegyekről, sportsikerről vagy később egy komoly állásról. Felnőttként is előfordul, hogy egy komoly döntés, például állásváltás vagy nagyobb beruházás előtt önkéntelenül azt latolgatja, mit szólna hozzá az anyja vagy az apja. Nem feltétlenül kér tanácsot, inkább csak szeretné, ha a végeredmény láttán elismerően bólintanának.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.