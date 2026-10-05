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5 csillagjegy, aki felnőttként is a szülei elismerésére vágyik
Pexels

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5 csillagjegy, aki felnőttként is a szülei elismerésére vágyik

Farkas Izabella
Írta 2026.10.05.
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Az asztrológia szerint néhány jegynél a szülői elismerés iránti éhség különösen erős, és ez befolyásolja a pályaválasztást, a párkapcsolatokat, sőt azt is, hogyan beszélnek magukról idegenek előtt.

Harmincévesen is megdobban a szíved, amikor a szüleid azt mondják, büszkék rád? Nem vagy egyedül: vannak csillagjegyek, akiknél ez a vágy nem gyerekkori maradvány, hanem egész életen át tartó, mélyen bevésődött mintázat.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán

Bak

A Bak számára a teljesítmény és a szülői büszkeség szinte összeforr. Gyerekkorban gyakran korán megtanulja, hogy a szeretetet ki kell érdemelni, legyen szó jó jegyekről, sportsikerről vagy később egy komoly állásról. Felnőttként is előfordul, hogy egy komoly döntés, például állásváltás vagy nagyobb beruházás előtt önkéntelenül azt latolgatja, mit szólna hozzá az anyja vagy az apja. Nem feltétlenül kér tanácsot, inkább csak szeretné, ha a végeredmény láttán elismerően bólintanának.

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