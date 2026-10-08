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Egy vita után mindig ez a 4 csillagjegy kezdi a békülést
Unsplash

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Egy vita után mindig ez a 4 csillagjegy kezdi a békülést

Farkas Izabella
Írta 2026.10.08.
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Négy csillagjegy különösen nehezen viseli a hosszan tartó haragot, ezért egy vita után, gyakran ők kezdeményezik a békülést és teszik meg az első lépést.

Van, aki napokig tudja nyelni a sértődöttséget, és van, aki már a bejárati ajtó becsukása után azon gondolkodik, hogyan indítsa újra a beszélgetést. Ez utóbbi típusból néhány csillagjegynél szinte genetikai adottság: képtelenek elviselni a feszültséget, és inkább ők lépnek, minthogy napokig tartson a hallgatás.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző

Rák

A Rák számára a veszekedés utáni csend fizikailag is rosszul esik. Ha összeszólalkozik a partnerével egy elhanyagolt mosogatás vagy egy elfelejtett program miatt, két órán belül már azon jár az esze, hogy mivel kezdje az első mondatot. Nem azért enged, mert gyenge, hanem mert számára a biztonságos kapcsolat fontosabb, mint az igaza. Gyakran egy bögre teával vagy egy ölelési kísérlettel indít, mielőtt szóba kerülne a tényleges vita tárgya.

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