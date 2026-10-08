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Csillagjegyek jellemvonásai és összeférhetőségei egymással – te kivel harmonizálsz?
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Csillagjegyek jellemvonásai és összeférhetőségei egymással – te kivel harmonizálsz?

Szalai Dóra
Írta 2026.10.08.
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Tizenkét jegy, tizenkét teljesen más karakter, és mégis egyetlen kör, amibe mindannyian beleférünk.

Van, aki csak a napi horoszkópot böngészi reggelente, van, aki a párja jegyét kutatja gyanakodva, és van, aki egyszerűen kíváncsi arra, miért viselkedik másképp két csillagjegy. Az alábbiakban végigvesszük mind a tizenkét állatövi jegyet: mikor születtek, milyen jellemvonások jellemzik őket, és kikkel alkotnak igazán működő párost.

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1. Kos (március 21. – április 19.)

A Kos a zodiákus nyitánya, és ez meg is látszik rajta: türelmetlen, kezdeményező, és imádja, ha ő mondja ki az első szót. Harcias energiája miatt gyakran vezető szerepbe kerül, de a monotonitást nehezen viseli. Legjobban az Oroszlánnal és a Nyilassal van összhangban, akikkel a lendülete nem kioltódik, hanem erősödik.

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