Csillagjegyek jellemvonásai és összeférhetőségei egymással – te kivel harmonizálsz?

Tizenkét jegy, tizenkét teljesen más karakter, és mégis egyetlen kör, amibe mindannyian beleférünk.
Van, aki csak a napi horoszkópot böngészi reggelente, van, aki a párja jegyét kutatja gyanakodva, és van, aki egyszerűen kíváncsi arra, miért viselkedik másképp két csillagjegy. Az alábbiakban végigvesszük mind a tizenkét állatövi jegyet: mikor születtek, milyen jellemvonások jellemzik őket, és kikkel alkotnak igazán működő párost.
Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt
1. Kos (március 21. – április 19.)
A Kos a zodiákus nyitánya, és ez meg is látszik rajta: türelmetlen, kezdeményező, és imádja, ha ő mondja ki az első szót. Harcias energiája miatt gyakran vezető szerepbe kerül, de a monotonitást nehezen viseli. Legjobban az Oroszlánnal és a Nyilassal van összhangban, akikkel a lendülete nem kioltódik, hanem erősödik.