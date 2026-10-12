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Ez a 3 csillagjegy hajlamos leginkább a féltékenységre
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Ez a 3 csillagjegy hajlamos leginkább a féltékenységre

Farkas Izabella
Írta 2026.10.12.
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Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek nehezebben viselik a rivalizálást és a figyelem megosztását, különösen akkor, ha igazán fontos számukra valaki.

A féltékenység sokféleképpen megmutatkozhat: van, aki nyíltan hangot ad a bizonytalanságának, más inkább magában őrlődik, és csendben figyeli a párja minden rezdülését.

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Skorpió

A Skorpió az egyik legintenzívebben érző csillagjegy, aki a szerelemben mély kötődésre és teljes bizalomra vágyik. Ha úgy érzi, hogy a párja valamit eltitkol előle, vagy egy harmadik személy veszélyeztetheti a kapcsolatukat, könnyen eluralkodhat rajta a féltékenység. Hajlamos lehet apró jelekből következtetéseket levonni, és sokáig rágódni olyan helyzeteken is, amelyeket mások jelentéktelennek tartanának. Bár nehezen enged közel magához másokat, ha egyszer elköteleződik, rendkívül intenzíven éli meg az érzéseit. A legnagyobb kihívást számára az jelentheti, hogy a bizalmat ne az állandó ellenőrzésen keresztül próbálja megteremteni.

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