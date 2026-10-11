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Ha csíkos marad az ablak takarítás után, próbálj ki egy összegyűrt újságpapírt
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Ha csíkos marad az ablak takarítás után, próbálj ki egy összegyűrt újságpapírt

Váradi Petra
Írta 2026.10.11.
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Csíkos marad az ablak takarítás után? Egy egyszerű, régi trükk segíthet, hogy az üveg tisztább és ragyogóbb legyen.

Hiába törlöd át alaposan az ablakot, száradás után mégis csíkok és foltok maradnak az üvegen? Egy régi háztartási trükk segíthet abban, hogy tisztább, ragyogóbb legyen a végeredmény. Mutatjuk, hogyan használhatod az összegyűrt újságpapírt az ablaktisztításhoz.

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Miért marad csíkos az ablak papírtörlővel vagy szivaccsal

A hagyományos konyhai papírtörlő és a legtöbb szivacs apró szöszöket, cellulózszálakat hagy az üvegen. Ezek a szálak a fény hatására pontosan úgy verik vissza a sugarakat, mint egy csík, ezért tűnik úgy, hogy sosem sikerül tökéletesen letisztítani a felületet. A papírtörlő szálszerkezete egyszerűen nem elég sűrű ahhoz, hogy szöszmentesen felvegye a vizet és a szennyeződést.

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