„Nem teszel jót ezzel” – ne hazudd a gyereknek, hogy boldog a házasságod

Sok szülő úgy gondolja, hogy a gyerek előtt el kell titkolni a házassági problémákat – de vajon meddig egészséges ez?

Szakembereket kérdeztünk, hogyan kezeljük a házassági problémákat a gyerekek előtt.

Csendes bélgyulladás: 7 testi jel, amit érdemes komolyan venni A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mit rejtsünk el?

Azt, ami a gyerkőcöt stresszelné vagy felesleges aggódással töltené el. (Azért mondom, hogy „felesleges”, mert ő úgysem tud mit tenni ellene.) Ide tartozik az állandó veszekedés, ami akkor is megemeli az ő kortizolszintjét is, ha neked már fel sem tűnik, hogy megint vitatkozol az apjával.

A fizikai vagy verbális bántalmazás magától értetődő. Ne hallja, amikor a szexuális életedről van szó, és azt sem, hogy kit utálsz te vagy a férjed a családban. Ide tartozik még az elhanyagoltság („Már megint nem foglalkoztál a gyerekkel!” vagy „Sosem törődsz velem!”), hűtlenség („Tudom, hogy megint a szeretőddel hemperegtél!”), alkoholizmus („Már megint részeg vagy!”) vagy bármiféle egyéb addikció említése. Olvass még a témában Hogyan töltődsz fel igazán? Derítsd ki, mire van szükséged a lelki feltöltődéshez! „Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki? Libabőrös lettem, amikor a kislányom elmesélte, hogy előző életében ő volt az anyukám Ezt hozza 2026. szeptember 17. a numerológia szerint: beteljesülés és lezárás

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Ezeket a dolgokat tehát rejtsük el előle, amennyire lehet, de az már nehezebb kérdés, hogy a boldogtalanságunkat milyen szinten titkoljuk előtte.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.