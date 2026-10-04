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„Nem teszel jót ezzel” – ne hazudd a gyereknek, hogy boldog a házasságod
Unsplash

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„Nem teszel jót ezzel” – ne hazudd a gyereknek, hogy boldog a házasságod

Szőke Angéla
Írta 2026.10.04.
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Sok szülő úgy gondolja, hogy a gyerek előtt el kell titkolni a házassági problémákat – de vajon meddig egészséges ez?

Szakembereket kérdeztünk, hogyan kezeljük a házassági problémákat a gyerekek előtt.

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Mit rejtsünk el?

Azt, ami a gyerkőcöt stresszelné vagy felesleges aggódással töltené el. (Azért mondom, hogy „felesleges”, mert ő úgysem tud mit tenni ellene.) Ide tartozik az állandó veszekedés, ami akkor is megemeli az ő kortizolszintjét is, ha neked már fel sem tűnik, hogy megint vitatkozol az apjával.

A fizikai vagy verbális bántalmazás magától értetődő. Ne hallja, amikor a szexuális életedről van szó, és azt sem, hogy kit utálsz te vagy a férjed a családban. Ide tartozik még az elhanyagoltság („Már megint nem foglalkoztál a gyerekkel!” vagy „Sosem törődsz velem!”), hűtlenség („Tudom, hogy megint a szeretőddel hemperegtél!”), alkoholizmus („Már megint részeg vagy!”) vagy bármiféle egyéb addikció említése.

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Ezeket a dolgokat tehát rejtsük el előle, amennyire lehet, de az már nehezebb kérdés, hogy a boldogtalanságunkat milyen szinten titkoljuk előtte.

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