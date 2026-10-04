„Nem teszel jót ezzel” – ne hazudd a gyereknek, hogy boldog a házasságod

Szakembereket kérdeztünk, hogyan kezeljük a házassági problémákat a gyerekek előtt.
Mit rejtsünk el?
Azt, ami a gyerkőcöt stresszelné vagy felesleges aggódással töltené el. (Azért mondom, hogy „felesleges”, mert ő úgysem tud mit tenni ellene.) Ide tartozik az állandó veszekedés, ami akkor is megemeli az ő kortizolszintjét is, ha neked már fel sem tűnik, hogy megint vitatkozol az apjával.
A fizikai vagy verbális bántalmazás magától értetődő. Ne hallja, amikor a szexuális életedről van szó, és azt sem, hogy kit utálsz te vagy a férjed a családban. Ide tartozik még az elhanyagoltság („Már megint nem foglalkoztál a gyerekkel!” vagy „Sosem törődsz velem!”), hűtlenség („Tudom, hogy megint a szeretőddel hemperegtél!”), alkoholizmus („Már megint részeg vagy!”) vagy bármiféle egyéb addikció említése.
Olvass még a témában
Hogyan töltődsz fel igazán? Derítsd ki, mire van szükséged a lelki feltöltődéshez!
„Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki?
Libabőrös lettem, amikor a kislányom elmesélte, hogy előző életében ő volt az anyukám
Ezt hozza 2026. szeptember 17. a numerológia szerint: beteljesülés és lezárás
Ezeket a dolgokat tehát rejtsük el előle, amennyire lehet, de az már nehezebb kérdés, hogy a boldogtalanságunkat milyen szinten titkoljuk előtte.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.