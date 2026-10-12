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Beszürkült a fehér függöny? Újra fehér lesz ezzel a házi praktikával
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Beszürkült a fehér függöny? Újra fehér lesz ezzel a házi praktikával

Váradi Petra
Írta 2026.10.12.
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Beszürkült a fehér függöny, és szeretnéd visszanyerni az eredeti ragyogását? Mutatunk néhány egyszerű házi praktikát és mosási tippet, amelyek segíthetnek a tisztább, világosabb végeredményben.

A fehér függönyök idővel elveszíthetik eredeti ragyogásukat, és szürkés, sárgás árnyalatot kaphatnak, még akkor is, ha rendszeresen takarítunk. A por, a levegőben szálló szennyeződések és a konyhából származó zsírpára fokozatosan lerakódhatnak a textília szálain, amitől az anyag fakóvá válik. Szerencsére néhány egyszerű házi praktikával és megfelelő mosással újra tisztábbá és világosabbá tehetjük a fehér függönyt.

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Miért szürkül be a fehér függöny?

A függönyök folyamatosan ki vannak téve a lakásban található pornak és egyéb szennyeződéseknek. Az ablak közelében a kintről érkező por is könnyen megtapadhat rajtuk, a konyhához közeli helyiségekben pedig a főzés során keletkező zsírpára is hozzájárulhat az elszíneződéshez. A dohányfüst és a gyertyák égése során keletkező részecskék szintén nyomot hagyhatnak a világos textíliákon.

A por és a zsíros szennyeződések együtt idővel szürkés vagy sárgás réteget képezhetnek a szálakon. Ilyenkor a hagyományos mosás sem feltétlenül hozza vissza a függöny eredeti fehérségét, ezért érdemes a mosás előtt alaposan fellazítani a lerakódásokat.

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