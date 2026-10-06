Bepárásodik belülről az autó szélvédője? Ez az egyszerű házi trükk segíthet ősszel

Ősszel sok autós szembesül azzal, hogy reggelre belülről bepárásodik a szélvédő, ami nemcsak bosszantó, hanem a kilátást is jelentősen ronthatja.

Van azonban egy egyszerű házi módszer, amellyel csökkentheted a felesleges nedvességet az utastérben, és mindössze egy zoknira meg némi rizsre van szükséged.

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Miért párásodik be belülről a szélvédő

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A jelenség oka egyszerű fizika: az autóban lévő páratartalom lecsapódik a hideg üvegfelületen. Ha éjszaka bepárásodik az utastér, reggelre pedig a hideg szélvédőn kicsapódik ez a nedvesség, mire beülsz. A párásodást fokozza, ha az üléshuzat, a szőnyeg vagy a csomagtér nedves, illetve ha sokan utaznak együtt és lélegzésükkel tovább emelik a levegő páratartalmát.

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