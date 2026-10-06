Az 5 legkényelmetlenebb cipő, amit egy városi sétához választhatsz

Egy hosszabb városi séta során nem mindegy, milyen cipő van rajtad – ezt az 5 típust jobb elkerülni, ha nem akarsz fájó lábakkal hazaérni.
Egy városi séta egészen más élmény, amikor már néhány kilométer után minden lépés fájdalmas. Vannak cipők, amelyek jól mutatnak, de hosszabb gyalogláshoz kifejezetten rossz választásnak bizonyulnak.
Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád
1. A tűsarkú, amit ülésre terveztek
A klasszikus tűsarok gyönyörű, de egy egész napos városnézésre egyszerűen alkalmatlan. A macskakő, a lejtős járdák és a hosszabb távok próbára teszik a bokát, és semmi nem árulkodik jobban a rosszul megtervezett napról, mint egy nő, aki a harmadik óra után már mezítláb, a kezében lógó cipővel sétál.