Amikor neked kell lebontani mások vélt falait – határhúzás, következő szint

Együttműködni egy idegen emberrel nem kis kihívás, főleg, ha az első kontakt nem töltött el pozitív benyomással. Így kell még tovább fejlődnöm a határhúzásban.

Mellém lépett a teremben, szinte rám se nézett. Nem mutatkozott be, csupán jelzésértékkel volt jelen. Elég frusztráló volt így állni a leendő partnerem mellett, akivel hónapokon keresztül dolgozunk majd együtt, ráadásul egy erőteljes közelséget igénylő stílusban fogunk táncolni.

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Folyamatosan cikáztak bennem a gondolatok, hogy vajon mi az oka annak, hogy egyáltalán nem nyit felém, miközben ezzel soha nem szokott gond lenni. Mások még azt is felajánlották, hogy szeretnének velem külön gyakorolni, csak az nem, akivel konkrétan kellene.

Az aktuális koreográfiát hibátlanul lehoztuk, vagyis a kapcsolódás ilyen formája nem okozott problémát, bár talán hiányzott az a bizonyos plusz, amitől hidegrázóssá válik egy produkció. Részemről legalábbis biztosan volt egy olyan feszültség, ami egyébként áttranszformálható, de ehhez maximális bizalomra, be- és elfogadásra van szükség mindkét fél részéről. Olvass még a témában Mi lenne, ha nem azért mozognánk, mert nem szeretjük a testünket? Ezt az egy mondatot sosem szabad kimondani egy gyereknek, még viccből sem Ilyen ember voltál előző életedben a születési számod szerint Te is kidobod a narancs legegészségesebb részét – egy új kutatás bizonyítja, mennyi előnyös hatása van

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Mivel nem ismerjük egymást, nem tudtam meghatározni, mi válthatja ki az elutasítást, a hidegséget. Tény, hogy nem azért bachatazunk együtt, mert egymást választottuk, pusztán nem volt olyan fiú, aki elvállalta volna a fellépéseket, a színpadot. A show teambe elvileg kötelező volt fix párral jelentkezni, de engedélyt kaptam rá, hogy úgy legyek jelen, hogy még nincs partnerem, mondván, hogy lesz olyan, aki szintén egyedül érkezik.

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