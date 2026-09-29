október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Amikor neked kell lebontani mások vélt falait – határhúzás, következő szint
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / Amikor neked kell lebontani mások vélt...

Amikor neked kell lebontani mások vélt falait – határhúzás, következő szint

Vadász Alexa
Írta 2026.09.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Együttműködni egy idegen emberrel nem kis kihívás, főleg, ha az első kontakt nem töltött el pozitív benyomással. Így kell még tovább fejlődnöm a határhúzásban.

Mellém lépett a teremben, szinte rám se nézett. Nem mutatkozott be, csupán jelzésértékkel volt jelen. Elég frusztráló volt így állni a leendő partnerem mellett, akivel hónapokon keresztül dolgozunk majd együtt, ráadásul egy erőteljes közelséget igénylő stílusban fogunk táncolni.

4 csillagjegy, akinek a nyár vége váratlan bőséget tartogat

Folyamatosan cikáztak bennem a gondolatok, hogy vajon mi az oka annak, hogy egyáltalán nem nyit felém, miközben ezzel soha nem szokott gond lenni. Mások még azt is felajánlották, hogy szeretnének velem külön gyakorolni, csak az nem, akivel konkrétan kellene.

Az aktuális koreográfiát hibátlanul lehoztuk, vagyis a kapcsolódás ilyen formája nem okozott problémát, bár talán hiányzott az a bizonyos plusz, amitől hidegrázóssá válik egy produkció. Részemről legalábbis biztosan volt egy olyan feszültség, ami egyébként áttranszformálható, de ehhez maximális bizalomra, be- és elfogadásra van szükség mindkét fél részéről.

Olvass még a témában

Mivel nem ismerjük egymást, nem tudtam meghatározni, mi válthatja ki az elutasítást, a hidegséget. Tény, hogy nem azért bachatazunk együtt, mert egymást választottuk, pusztán nem volt olyan fiú, aki elvállalta volna a fellépéseket, a színpadot. A show teambe elvileg kötelező volt fix párral jelentkezni, de engedélyt kaptam rá, hogy úgy legyek jelen, hogy még nincs partnerem, mondván, hogy lesz olyan, aki szintén egyedül érkezik.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán

Ezeket olvassák most

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.