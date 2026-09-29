Lépést tartasz egy magazin kulturális rovatvezetőjével? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel!

10 kérdés művészetről, tudományról és a nagyvilágról – kiderül, mennyire állod meg a helyed egy igényes beszélgetésben.

Van az az ember a társaságban, aki mindig tudja, ki festette a képet, melyik évben történt az esemény, és hogy hívják azt a bolygót. Ma te lehetsz az.

Szűz kompatibilitás: 0-tól 10-ig minden csillagjeggyel A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ez a kvíz szándékosan vegyes: lesz benne egy csipetnyi művészet és kultúra, de éppúgy előkerül a földrajz, a történelem és a hétköznapi tudomány is. Nem szakkönyvekbe illő mélységek, hanem az a fajta tudás, ami egy jó beszélgetésnél mindig jól jön.

Nem kell szaktekintélynek lenned ahhoz, hogy jól szerepelj – elég, ha nyitott szemmel jársz a világban, és néha megjegyzed, amit olvasol vagy hallasz. A 10 kérdés végén kiderül, mennyire vagy magabiztos ebben. Olvass még a témában 10 bárgyú dolog, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is felnőtt vagy „Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki? 3 dolog, amit idén nyáron nem csinálok – és ettől már most sokkal jobban érzem magam Kripto, baseball, adóbevallás: Dolgok, amiket nem értünk, csak úgy teszünk

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Kattints, és nézzük meg, hova sorolnál be egy elképzelt kulturális kvízbajnokságban!

0% Ki írta a „Bűn és bűnhődés” című regényt? Anton Csehov Fjodor Dosztojevszkij Lev Tolsztoj Helyes! Helytelen! A regényt 1866-ban publikálta Fjodor Dosztojevszkij; a mű Raszkolnyikov lelki vívódásait és bűntudatát mutatja be egy gyilkosság után. Tovább >> Melyik reneszánsz szobrász alkotta a firenzei Dávid-szobrot? Michelangelo Donatello Gian Lorenzo Bernini Helyes! Helytelen! Michelangelo a híres márványszobrot a 16. század elején készítette, ma a firenzei Accademia Galleriában látható. Tovább >> Ki írta a „Száz év magány” című regényt? Gabriel García Márquez Mario Vargas Llosa Jorge Luis Borges Helyes! Helytelen! A kolumbiai Gabriel García Márquez 1967-ben megjelent regénye a mágikus realizmus egyik legismertebb alkotása. Tovább >> Melyik a Föld legkisebb óceánja? Jeges-tenger Indiai-óceán Atlanti-óceán Helyes! Helytelen! Az Északi-sarkvidéket borító Jeges-tenger területe jóval kisebb, mint a többi óceáné. Tovább >> Melyik ország fővárosa Lisszabon? Portugália Spanyolország Görögország Helyes! Helytelen! Lisszabon Portugália fővárosa és egyben legnagyobb városa, a Tejo folyó torkolatánál fekszik. Tovább >> Melyik bolygó a Naprendszer legforróbb bolygója? Mars Vénusz Merkúr Helyes! Helytelen! Bár a Merkúr van közelebb a Naphoz, a Vénusz sűrű légköre olyan erős üvegházhatást okoz, hogy felszíni hőmérséklete magasabb. Tovább >> Melyik vitamint termeli a bőrünk napfény hatására? B12-vitamin C-vitamin D-vitamin Helyes! Helytelen! A napfény UVB sugárzása segíti a D-vitamin szintézisét a bőrben, amely a csontok egészségéhez elengedhetetlen. Tovább >> Hány lába van egy rovarnak? Hat Nyolc Tíz Helyes! Helytelen! A rovarok testfelépítésének jellemzője a három pár, azaz hat láb, ez különbözteti meg őket a pókoktól. Tovább >> Melyik a Föld legmagasabb hegycsúcsa? Kangcsendzönga K2 Mount Everest Helyes! Helytelen! A Himalájában található Mount Everest csúcsa közel 8850 méter magasan van a tengerszint felett. Tovább >> Melyik nyelvet beszélik a legtöbben anyanyelvként a világon? Angol Spanyol Mandarin kínai Helyes! Helytelen! A mandarin kínai anyanyelvi beszélőinek száma messze meghaladja bármely más nyelvét a világon. Tovább >> Lépést tartasz egy magazin kulturális rovatvezetőjével? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel! Most inkább csak hallgatnál a téma közelébe kerülve Nem gond, senki sem tudhat mindent – a lexikális tudás amúgy is csak a jéghegy csúcsa. Ha most nem is mentek jól a válaszok, a következő kulturális beszélgetésnél már biztosan lesz mire visszaemlékezned ebből a kvízből. Jó társalgó vagy, aki tud is valamit, nem csak beszél Szépen helyt álltál: van egy szilárd alaptudásod, amire lehet építeni. Néhány apróság még csúszott, de egy vacsorapartin simán te vinnéd a témát a legtöbb esetben. A kulturális rovatvezető helyét is elfoglalhatnád Lenyűgöző teljesítmény: a művészettől a földrajzig szinte mindenben otthon vagy. Ha legközelebb valaki nem tudja, ki festett vagy komponált valamit, nyugodtan hozzád fordulhat. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bárhogy is sikerült, a tudás gyűjtögetése sosem ér véget – legközelebb talán pont az a kérdés jön, amire most nem volt válaszod.

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt. Beállítom a Google-ben