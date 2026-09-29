Lépést tartasz egy magazin kulturális rovatvezetőjével? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel!

Van az az ember a társaságban, aki mindig tudja, ki festette a képet, melyik évben történt az esemény, és hogy hívják azt a bolygót. Ma te lehetsz az.
Ez a kvíz szándékosan vegyes: lesz benne egy csipetnyi művészet és kultúra, de éppúgy előkerül a földrajz, a történelem és a hétköznapi tudomány is. Nem szakkönyvekbe illő mélységek, hanem az a fajta tudás, ami egy jó beszélgetésnél mindig jól jön.
Nem kell szaktekintélynek lenned ahhoz, hogy jól szerepelj – elég, ha nyitott szemmel jársz a világban, és néha megjegyzed, amit olvasol vagy hallasz. A 10 kérdés végén kiderül, mennyire vagy magabiztos ebben.
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Ki írta a „Bűn és bűnhődés” című regényt?
A regényt 1866-ban publikálta Fjodor Dosztojevszkij; a mű Raszkolnyikov lelki vívódásait és bűntudatát mutatja be egy gyilkosság után.
Melyik reneszánsz szobrász alkotta a firenzei Dávid-szobrot?
Michelangelo a híres márványszobrot a 16. század elején készítette, ma a firenzei Accademia Galleriában látható.
Ki írta a „Száz év magány” című regényt?
A kolumbiai Gabriel García Márquez 1967-ben megjelent regénye a mágikus realizmus egyik legismertebb alkotása.
Melyik a Föld legkisebb óceánja?
Az Északi-sarkvidéket borító Jeges-tenger területe jóval kisebb, mint a többi óceáné.
Melyik ország fővárosa Lisszabon?
Lisszabon Portugália fővárosa és egyben legnagyobb városa, a Tejo folyó torkolatánál fekszik.
Melyik bolygó a Naprendszer legforróbb bolygója?
Bár a Merkúr van közelebb a Naphoz, a Vénusz sűrű légköre olyan erős üvegházhatást okoz, hogy felszíni hőmérséklete magasabb.
Melyik vitamint termeli a bőrünk napfény hatására?
A napfény UVB sugárzása segíti a D-vitamin szintézisét a bőrben, amely a csontok egészségéhez elengedhetetlen.
Hány lába van egy rovarnak?
A rovarok testfelépítésének jellemzője a három pár, azaz hat láb, ez különbözteti meg őket a pókoktól.
Melyik a Föld legmagasabb hegycsúcsa?
A Himalájában található Mount Everest csúcsa közel 8850 méter magasan van a tengerszint felett.
Melyik nyelvet beszélik a legtöbben anyanyelvként a világon?
A mandarin kínai anyanyelvi beszélőinek száma messze meghaladja bármely más nyelvét a világon.
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