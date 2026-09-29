október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Lépést tartasz egy magazin kulturális rovatvezetőjével? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel!
Pexels

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / Lépést tartasz egy magazin kulturális...

Lépést tartasz egy magazin kulturális rovatvezetőjével? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel!

Vágó Iza
Írta 2026.09.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

10 kérdés művészetről, tudományról és a nagyvilágról – kiderül, mennyire állod meg a helyed egy igényes beszélgetésben.

Van az az ember a társaságban, aki mindig tudja, ki festette a képet, melyik évben történt az esemény, és hogy hívják azt a bolygót. Ma te lehetsz az.

Szűz kompatibilitás: 0-tól 10-ig minden csillagjeggyel

Ez a kvíz szándékosan vegyes: lesz benne egy csipetnyi művészet és kultúra, de éppúgy előkerül a földrajz, a történelem és a hétköznapi tudomány is. Nem szakkönyvekbe illő mélységek, hanem az a fajta tudás, ami egy jó beszélgetésnél mindig jól jön.

Nem kell szaktekintélynek lenned ahhoz, hogy jól szerepelj – elég, ha nyitott szemmel jársz a világban, és néha megjegyzed, amit olvasol vagy hallasz. A 10 kérdés végén kiderül, mennyire vagy magabiztos ebben.

Olvass még a témában

Kattints, és nézzük meg, hova sorolnál be egy elképzelt kulturális kvízbajnokságban!

0%

Ki írta a „Bűn és bűnhődés” című regényt?

Helyes! Helytelen!

A regényt 1866-ban publikálta Fjodor Dosztojevszkij; a mű Raszkolnyikov lelki vívódásait és bűntudatát mutatja be egy gyilkosság után.

Melyik reneszánsz szobrász alkotta a firenzei Dávid-szobrot?

Helyes! Helytelen!

Michelangelo a híres márványszobrot a 16. század elején készítette, ma a firenzei Accademia Galleriában látható.

Ki írta a „Száz év magány” című regényt?

Helyes! Helytelen!

A kolumbiai Gabriel García Márquez 1967-ben megjelent regénye a mágikus realizmus egyik legismertebb alkotása.

Melyik a Föld legkisebb óceánja?

Helyes! Helytelen!

Az Északi-sarkvidéket borító Jeges-tenger területe jóval kisebb, mint a többi óceáné.

Melyik ország fővárosa Lisszabon?

Helyes! Helytelen!

Lisszabon Portugália fővárosa és egyben legnagyobb városa, a Tejo folyó torkolatánál fekszik.

Melyik bolygó a Naprendszer legforróbb bolygója?

Helyes! Helytelen!

Bár a Merkúr van közelebb a Naphoz, a Vénusz sűrű légköre olyan erős üvegházhatást okoz, hogy felszíni hőmérséklete magasabb.

Melyik vitamint termeli a bőrünk napfény hatására?

Helyes! Helytelen!

A napfény UVB sugárzása segíti a D-vitamin szintézisét a bőrben, amely a csontok egészségéhez elengedhetetlen.

Hány lába van egy rovarnak?

Helyes! Helytelen!

A rovarok testfelépítésének jellemzője a három pár, azaz hat láb, ez különbözteti meg őket a pókoktól.

Melyik a Föld legmagasabb hegycsúcsa?

Helyes! Helytelen!

A Himalájában található Mount Everest csúcsa közel 8850 méter magasan van a tengerszint felett.

Melyik nyelvet beszélik a legtöbben anyanyelvként a világon?

Helyes! Helytelen!

A mandarin kínai anyanyelvi beszélőinek száma messze meghaladja bármely más nyelvét a világon.

Lépést tartasz egy magazin kulturális rovatvezetőjével? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel!
Most inkább csak hallgatnál a téma közelébe kerülve

Nő filmet néz a laptopján, mellette egy vödör popcorn

Nem gond, senki sem tudhat mindent – a lexikális tudás amúgy is csak a jéghegy csúcsa. Ha most nem is mentek jól a válaszok, a következő kulturális beszélgetésnél már biztosan lesz mire visszaemlékezned ebből a kvízből.
Jó társalgó vagy, aki tud is valamit, nem csak beszél

Nő nagyon nevet a moziban

Szépen helyt álltál: van egy szilárd alaptudásod, amire lehet építeni. Néhány apróság még csúszott, de egy vacsorapartin simán te vinnéd a témát a legtöbb esetben.
A kulturális rovatvezető helyét is elfoglalhatnád

Nő izgatottan mutat a TV felé

Lenyűgöző teljesítmény: a művészettől a földrajzig szinte mindenben otthon vagy. Ha legközelebb valaki nem tudja, ki festett vagy komponált valamit, nyugodtan hozzád fordulhat.

Oszd meg az eredményed:

Tetszett a teszt?

Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!

Bárhogy is sikerült, a tudás gyűjtögetése sosem ér véget – legközelebb talán pont az a kérdés jön, amire most nem volt válaszod.

🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben
Férfiak vallomásai: szex szimpátia nélkül

Ezeket olvassák most

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

Egyik pillanatról a másikra eltűnik? A csillagjegye elárulja, hogyan vet véget a kapcsolatnak

Egyik pillanatról a másikra eltűnik? A csillagjegye elárulja, hogyan vet véget a kapcsolatnak

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.