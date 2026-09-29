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Elfeledett szuperélelmiszerek: 10 szezonális zöldség, amit addig egyél, amíg friss
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Elfeledett szuperélelmiszerek: 10 szezonális zöldség, amit addig egyél, amíg friss

Szabó Erzsébet
Írta 2026.09.29.
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Összegyűjtöttük azokat a méltatlanul háttérbe szorult zöldségeket, amelyekkel változatosabbá teheted az őszi főzést – és még az egészségedet is szinten tarthatod!

Csábító az egzotikus szuperélelmiszerek fényes csomagolása, de a valódi tápanyagbombákért egyáltalán nem kell messzire menned.

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Ez a hagyományos gyökérzöldség egyszerre hordozza magában a pikáns, enyhén csípős jegyeket és a kellemesen édeskés, üde zamatot. Amikor a piacon válogatsz, mindig azokat a darabokat vedd kézbe, amelyek a méretükhöz képest meglepően nehéznek bizonyulnak! A tömör, lédús gömböcskék garantálják azt a roppanós élményt, amiért ezt a fajtát annyira szeretjük.

Nyersen lereszelve, egy kevés tejföllel vagy joghurttal elkeverve szuper frissítő kísérője lehet a nehezebb, téli ételeknek.

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