Elfeledett szuperélelmiszerek: 10 szezonális zöldség, amit addig egyél, amíg friss

Csábító az egzotikus szuperélelmiszerek fényes csomagolása, de a valódi tápanyagbombákért egyáltalán nem kell messzire menned.
Tarlórépa
Ez a hagyományos gyökérzöldség egyszerre hordozza magában a pikáns, enyhén csípős jegyeket és a kellemesen édeskés, üde zamatot. Amikor a piacon válogatsz, mindig azokat a darabokat vedd kézbe, amelyek a méretükhöz képest meglepően nehéznek bizonyulnak! A tömör, lédús gömböcskék garantálják azt a roppanós élményt, amiért ezt a fajtát annyira szeretjük.
Nyersen lereszelve, egy kevés tejföllel vagy joghurttal elkeverve szuper frissítő kísérője lehet a nehezebb, téli ételeknek.
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