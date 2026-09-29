Sárgul a levendula a teraszon? Egy marék ebből és tavaszig illatozni fog

Ha a teraszon nevelt levendula ősszel sárgulni kezd, nem feltétlenül kell lemondanod róla: egy egyszerű trükkel még hónapokig megőrizheted a növény illatát. Egy marék levendulából könnyen készíthetsz illatos dekorációt, amely kellemes hangulatot varázsol otthonodba a hideg hónapokban is. Mutatjuk, hogyan érdemes betakarítani és tartósítani.
Miért sárgul meg ősszel a levendula?
A levendula mediterrán növény, ami azt jelenti, hogy a napsütést és a szárazságot jól bírja, a nedvességet és a hideget viszont egyáltalán nem szereti. Ahogy csökken a hőmérséklet, lassabban párolog a víz a cserépből, a gyökérzóna pedig könnyen vízzel telítődik.
A másik gyakori ok a talaj kémhatása. A levendula a lúgos, meszes, jól szellőző talajt szereti, a cserepes föld pedig egy-két szezon után idővel elsavanyodik, összetömörödik. Ez a kombináció, a savasabb, összeálló föld és a lassabb párolgás önmagában is elég a szeptemberi-októberi sárguláshoz.
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