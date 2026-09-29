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Krakkó ősszel egészen más: 2 napos mini kiruccanás a lengyel óvárosba
Depositphotos

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Krakkó ősszel egészen más: 2 napos mini kiruccanás a lengyel óvárosba

Váradi Petra
Írta 2026.09.29.
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Krakkó ősszel különösen hangulatos úti cél: mutatjuk, hogyan hozhatsz ki két nap alatt egy élményekkel teli mini kiruccanást a lengyel királyi városból.

Krakkó ősszel különösen jó választás egy rövid városnézéshez, amikor két-három nap alatt szeretnénk sok mindent látni, de nem akarjuk minden percünket sorban állással tölteni. A színesedő Planty, a Wawel, a hangulatos Kazimierz és az esti éttermek együtt pont elég programot adnak egy őszi mini kiruccanáshoz.

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Miért éppen ősszel érdemes menni?

Krakkó egész évben népszerű úti cél, de ősszel kellemesebb lehet a városnézés azoknak, akik szeretnék elkerülni a nyári főszezon legforgalmasabb időszakait. Szeptemberben és októberben még gyakran kellemes az idő egy hosszabb sétához, miközben a nappalok ugyan rövidebbek, de egy két-három napos városnézéshez még bőven elegendő időt adnak.

Az ősz ráadásul különösen jól áll Krakkónak. A belvárost körülölelő Planty park fái fokozatosan színesednek, a történelmi épületek között pedig egészen más hangulatot teremtenek a hűvösebb, ködösebb reggelek és a korábban érkező alkonyat. Ha pedig elered az eső, egy hangulatos kávézó, étterem vagy múzeum is könnyen beilleszthető a programba.

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