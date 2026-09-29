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A legjobb és legrosszabb barátnők a csillagjegyek között
Pexels

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A legjobb és legrosszabb barátnők a csillagjegyek között

Farkas Izabella
Írta 2026.09.29.
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Nézzük végig mind a tizenkét jegyet, és azt, milyen barátnőt rejt magában mindegyik, a megbízhatótól a kiszámíthatatlanig.

Nem minden barátság működik ugyanúgy: van, akivel egy pillanat alatt megtaláljuk a közös hangot, míg másokkal állandóan félreértésekbe ütközünk. A csillagjegyek személyiségjegyei alapján vannak párosítások, amelyek különösen jól működhetnek, míg más kapcsolatok több türelmet és kompromisszumot igényelnek. Mutatjuk, mely csillagjegyekből lehetnek igazán jó barátnők, és kik azok, akik mellett könnyebben elszakad a cérna.

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Kos: aki tényleg kihúz a bajból

A Kos barátnő nem gondolkodik sokat, ha bajban vagy. Felpattan, beül a kocsiba, és megoldja a helyzetet, mielőtt még végiggondolnád, mit is kellene tenni. Ez a impulzív lojalitás az, ami miatt mindenki szeretné, ha ő lenne az első számú vészhelyzeti kontakt a telefonjában.

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