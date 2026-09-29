Puha kötöttek a hűvös időre – a legszebb kötött darabok a Pinterestről

Ahogy egyre hűvösebbek a reggelek, újra előkerülhetnek a kötőtűk és a puha fonalak. Egy saját készítésű sál, sapka vagy pulóver nemcsak praktikus a hideg hónapokban, hanem igazán személyes darab is lehet, ráadásul a kötés közben egy kicsit le is lassulhatunk. Ha idén te is belevágnál, vagy csak új mintákat keresel, a Pinteresten rengeteg gyönyörű ötletből válogathatsz.
Kulcslyukas sálak, amiket élmény viselni
A keyhole sál, vagyis a kulcslyukas sál különösen praktikus választás a hűvös napokra. Az egyik végén kialakított nyíláson egyszerűen át lehet bújtatni a másik végét, így nem kell hosszasan igazgatni vagy csomózni, mégis szépen a helyén marad.
Egyszerűbb változatban kezdők is elkészíthetik, de egy különlegesebb textúrájú vagy színű fonallal igazán látványos darab készülhet belőle. A Pinteresten rengeteg ötletet találunk a letisztult, egyszínű verzióktól egészen a mintás, játékos darabokig.
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