Puha kötöttek a hűvös időre – a legszebb kötött darabok a Pinterestről

Puha kötött darabokra vágysz a hűvös napokra? Mutatjuk a Pinterest legszebb kötésmintáit és a szezon leginspirálóbb ötleteit.

Ahogy egyre hűvösebbek a reggelek, újra előkerülhetnek a kötőtűk és a puha fonalak. Egy saját készítésű sál, sapka vagy pulóver nemcsak praktikus a hideg hónapokban, hanem igazán személyes darab is lehet, ráadásul a kötés közben egy kicsit le is lassulhatunk. Ha idén te is belevágnál, vagy csak új mintákat keresel, a Pinteresten rengeteg gyönyörű ötletből válogathatsz.

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Kulcslyukas sálak, amiket élmény viselni

A keyhole sál, vagyis a kulcslyukas sál különösen praktikus választás a hűvös napokra. Az egyik végén kialakított nyíláson egyszerűen át lehet bújtatni a másik végét, így nem kell hosszasan igazgatni vagy csomózni, mégis szépen a helyén marad.

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Egyszerűbb változatban kezdők is elkészíthetik, de egy különlegesebb textúrájú vagy színű fonallal igazán látványos darab készülhet belőle. A Pinteresten rengeteg ötletet találunk a letisztult, egyszínű verzióktól egészen a mintás, játékos darabokig. Olvass még a témában Van egy japán hajmosási technika, amitől gyorsabban nő a hajad Az őzike után ez az állatmintás körömtrend a tavasz nagy kedvence Ez a legjobb szemsmink rejtett szemhéjra: a sminkszakértők szerint Így tisztítsd meg a gyapjúkabátodat anélkül, hogy tisztítóba vinnéd

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