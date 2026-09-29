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A csipketerítő, amit anyáink kidobtak, most újra ott van a legmenőbb nappalikban
Unsplash

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A csipketerítő, amit anyáink kidobtak, most újra ott van a legmenőbb nappalikban

Farkas Margaréta
Írta 2026.09.29.
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A csipketerítő sokáig a nagyszülők otthonának jelképe volt, mára azonban visszatért – és ezúttal a legmenőbb, modern nappalikban köszön vissza. Ha van még ilyen elfeledett darab a szekrény mélyén, érdemes kétszer is meggondolni, mielőtt valaki megszabadul tőle.

Anyukám nagytakarítás közben egyszer kirakott egy egész doboznyi csipketerítőt az udvarra, hogy elvigye a jótékonysági boltba. Akkoriban tinédzser voltam, és egyáltalán nem értettem, miért ragaszkodott hozzájuk addig, hiszen szerintem porosnak és réginek tűntek. Emlékszem, még segítettem is neki kihordani a dobozokat, közben pedig belül örültem, hogy végre eltűnik ez a régimódi kacat a lakásból.

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Volt köztük olyan is, amit a dédnagymamám horgolt még kézzel, de akkoriban ez engem egyáltalán nem hatott meg, csak azt láttam benne, hogy nem illik a modern, letisztult stílushoz, amiről én álmodoztam. Most, hogy ugyanezeket a mintákat látom vissza a legdivatosabb otthonfotókon, azon gondolkodom, vajon meg tudnám-e még szerezni azokat a dobozokat valahonnan.

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