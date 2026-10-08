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Alkar trükk: egy apró stílusfogás, ami azonnal nyújtja az alakodat
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Alkar trükk: egy apró stílusfogás, ami azonnal nyújtja az alakodat

Nagy Emília
Írta 2026.10.08.
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A stylistok körében régóta ismert fogásról van szó, amit itthon kevesen alkalmaznak tudatosan: az alkar szabadon hagyásáról.

Egy percbe telik, mégis többet dob az összhatáson, mint egy új ruhadarab. A lényeg egyszerű, a hatás viszont azonnal látszik a tükörben.

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Miről van szó pontosan

A trükk nem bonyolultabb, mint a ruhaujj feltűrése a csukló fölé, úgy, hogy az alkar egy része szabadon maradjon. Ez optikailag megtöri a felsőtest hosszú, egybefüggő felületét, és egy új vonalat visz a sziluettbe. A szem ugyanis mindig megáll ott, ahol a bőr és a textil találkozik, ez a találkozási pont pedig, ha jó helyre kerül, karcsúsító és nyújtó hatást kelt. Pont ezért alkalmazzák gyakran a divatstylistok vörös szőnyeges összeállításoknál is: egy hosszú ujjú blézer vagy ing ujjának feltűrésével a kar vékonyabbnak, a test arányosabbnak hat.

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