„A feleségem utálja a legjobb barátnőjét” – férfiak, mi az, amit sosem fogtok megérteni a nőkkel kapcsolatban?

A jelek
Miért gondolják, hogy mi – egybites ősemberek – észleljük az ő észrevehetetlen, finom kis jeleiket, amikor „ránk hajtanak.” Egyszer a húgom kinézett magának egy pasit a szórakozóhelyen és elment „felszedni”, majd méltatlankodva ült vissza az asztalunkhoz, hogy a srác „nem viszonozza a közeledését.”
Elmondom, mi volt a közeledése: elment a pasi mellett és futóan rápillantott, miközben a srác neki háttal volt és nem is láthatta őt.
Megnyílva
Miért van az, hogy akárhányszor kérdezem, nekem nem merik elmondani, mit szeretnének, mit hogyan csináljak az ágyban – mert szégyellősek – viszont a barátnőikkel a szexuális életük legapróbb részleteit megosztják és kielemzik.
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