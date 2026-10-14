„A feleségem utálja a legjobb barátnőjét” – férfiak, mi az, amit sosem fogtok megérteni a nőkkel kapcsolatban?

Női dolgok, amik a férfiak számára örök rejtélyek maradnak. A jelek, a döntéshozatal és a frenemy-kapcsolatok – íme néhány helyzet, amin a férfiak soha nem tudnak teljesen úrrá lenni.

A jelek

Miért gondolják, hogy mi – egybites ősemberek – észleljük az ő észrevehetetlen, finom kis jeleiket, amikor „ránk hajtanak.” Egyszer a húgom kinézett magának egy pasit a szórakozóhelyen és elment „felszedni”, majd méltatlankodva ült vissza az asztalunkhoz, hogy a srác „nem viszonozza a közeledését.”

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Elmondom, mi volt a közeledése: elment a pasi mellett és futóan rápillantott, miközben a srác neki háttal volt és nem is láthatta őt.

Megnyílva

Miért van az, hogy akárhányszor kérdezem, nekem nem merik elmondani, mit szeretnének, mit hogyan csináljak az ágyban – mert szégyellősek – viszont a barátnőikkel a szexuális életük legapróbb részleteit megosztják és kielemzik. Olvass még a témában „Nem dolgozhat, nem bízhat senkiben és nem mehet orvoshoz” – 7 dolog, amit gyilkos férfiak parancsoltak, mielőtt megölték a feleségüket Okosabb vagy, mint egy térképész? Teszteld a tudásodat! Ez az egy dolog különösen fontos neked a szerelemben a csillagjegyed szerint Okosabb vagy, mint egy rádiós reggeli műsor szerkesztője? Teszteld a tudásodat!

Volt egy barátnőm, aki nem értette, miért akadok ki azon, hogy megmutatta a „csajoknak” a képet a farkamról.

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