„Ittasan megcsaltam a feleségem” – Megváltozhat, aki egyszer már megcsalt?

A hűség kérdése mindig is foglalkoztatta az embereket. Vajon van remény a változásra, vagy a megcsalás örökre meghatározza a kapcsolatokat?

Kutyából nem lesz szalonna, sajnos ezt magamról is tudom. Ti hisztek abban, hogy aki egyszer már megcsalt, az megváltozhat? Aki félrelépett, az újra megteszi, vagy van remény?

Jellemhiba

Amikor 18 évesen azt suttogtam Zolinak, hogy mindig csak őt fogom szeretni, igazat mondtam, mert akkor tényleg így gondoltam. Két hónap múlva azonban megismerkedtem Petivel és azonnal tudtam, hogy ő lesz a férjem. Amikor az oltár előtt örök hűséget fogadtam neki, a szívemből szóltam. Aztán jött Martin, aki a feje tetejére állította a világomat. Elváltam és akkor is őszintén esküdtem örök hűséget, amikor hozzámentem Martinhoz. De két év múlva a munkahelyemen megismerkedtem Márkkal, akinek nem tudtam ellenállni. Most megint válok és azt hiszem, több esküt nem teszek, mert az én számból már nevetségesen hangzana egy újabb fogadalom.

