A fejlődés toronyháza – te hányadik emeleten tartózkodsz?

Önfejlesztés és visszafejlődés – a változás előjele nem mindig pozitív, és hatalmas erő kell ahhoz, hogy megtartsunk egy korábban elért, magasabb szintű állapotot.

De mi történik akkor, ha valaki, aki egyszer már az emelkedést választotta, visszafordul?

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A minap egy olyan kedves barátommal töltöttem az estét, akinek korábban nagyon szerettem a meglátásait, az élethez való hozzáállását, a fejlődni akarását, az önreflexióit, azonban a mostani beszélgetés merőben más volt, mint korábban.

Lehet, hogy azért, mert már kevésbé szoros a kapcsolatunk, de az is előfordulhat, hogy fél év elegendő ahhoz, hogy teljesen eltérő legyen a haladásunk iránya. Miközben mesélt, azon járt az agyam, hogy mi okozhatja azt, hogy valaki egy többsíkú, mélységekkel rendelkező világból egy olyan térbe kerül át, ahol a gondolatai egyetlen téma köré csoportosulnak, mintha nem létezne számára más. Olvass még a témában Hogyan hozod meg a nagy döntéseidet? Derítsd ki, milyen döntéshozó vagy! A „független nő” néha csak egy nő, aki már segítséget kérni sem mer Ezt hozza 2026. szeptember 25. a numerológia szerint: anyagi egyensúly Szeretem a barátnőimet, de nem vagyok hajlandó mindenkivel egyszerre utazni – és erről nyíltan beszélnünk kéne

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Egyszerre éreztem sajnálatot és erőt ahhoz, hogy a saját vágyaimat soha ne engedjem el. Ne hagyjam beszürkülni a jelenemről és a jövőmről alkotott képet. Mert akkor talán nem jutok ide, nagyon nem szeretnék.

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