A fejlődés toronyháza – te hányadik emeleten tartózkodsz?

De mi történik akkor, ha valaki, aki egyszer már az emelkedést választotta, visszafordul?
A minap egy olyan kedves barátommal töltöttem az estét, akinek korábban nagyon szerettem a meglátásait, az élethez való hozzáállását, a fejlődni akarását, az önreflexióit, azonban a mostani beszélgetés merőben más volt, mint korábban.
Lehet, hogy azért, mert már kevésbé szoros a kapcsolatunk, de az is előfordulhat, hogy fél év elegendő ahhoz, hogy teljesen eltérő legyen a haladásunk iránya. Miközben mesélt, azon járt az agyam, hogy mi okozhatja azt, hogy valaki egy többsíkú, mélységekkel rendelkező világból egy olyan térbe kerül át, ahol a gondolatai egyetlen téma köré csoportosulnak, mintha nem létezne számára más.
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Egyszerre éreztem sajnálatot és erőt ahhoz, hogy a saját vágyaimat soha ne engedjem el. Ne hagyjam beszürkülni a jelenemről és a jövőmről alkotott képet. Mert akkor talán nem jutok ide, nagyon nem szeretnék.
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