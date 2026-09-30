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Egy szoknyahossz, amit 50 fölött senki nem mer viselni – pedig évekkel fiatalít
Unsplash

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Egy szoknyahossz, amit 50 fölött senki nem mer viselni – pedig évekkel fiatalít

Váradi Petra
Írta 2026.09.30.
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A combközépig érő szoknya az a darab, amit a legtöbb nő ötven fölött egy fokkal túl bátornak tart.

Pedig a divatszakértők szerint pont ez a hossz az, amelyik a legtöbbet tud tenni azért, hogy fiatalosabb, könnyedebb sziluettet adjon, ha jól választjuk meg a felsőt és a cipőt mellé.

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A félelem érthető: sokan úgy gondolják, hogy a térd fölötti szoknya kizárólag a húszas éveseké, és idősebb korban már csak a hosszú, biztonságos midi vagy maxi szoknya jöhet szóba. Csakhogy a combközépig érő szoknya okosan összeállított outfitben nem provokál, hanem felszabadít – megmutatja a lábat a legelőnyösebb pontján, anélkül hogy túl sokat vállalna fel.

Miért fiatalít ez a hossz

A test optikailag akkor tűnik arányosabbnak és fiatalosabbnak, ha a lábvonal nem szakad meg egy rossz helyen. A bokánál vagy a lábikra közepén végződő szoknyák sokszor pont ott húznak vízszintes vonalat, ahol a láb a legkevésbé előnyös. A combközép környékén viszont a comb legszélesebb és legvékonyabb pontja között fut a szoknya vége, ami vizuálisan megnyújtja a lábat, és ezzel együtt karcsúbb, energikusabb megjelenést ad.

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Ez a hatás független az aktuális testsúlytól: nem arról van szó, hogy csak vékony lábakhoz illik, hanem arról, hogy a legtöbb testalkatnál ez a pont a legkedvezőbb helyen töri meg a vonalat.

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