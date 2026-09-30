Ez a görög istennő lakozik benned a csillagjegyed alapján

A görög mitológia istennői nem véletlenül élnek túl évezredeket: mindegyikük egy-egy erőt testesít meg, ami bennünk is ott lapul, csak épp más-más arányban. Van, akiben a hideg fejű stratéga dolgozik, van, akit a vágy és a szépség vezérel, és van, aki a sötétebb, megmagyarázhatatlan tudás felé húz.
Athéné, a stratéga: Szűz, Vízöntő, Ikrek, Bak
Athéné nem a csatamezőn, hanem a fejében győzött: a józan ész és a taktika istennője volt, aki inkább kerülte az érzelmi kitöréseket, és a hosszú távú megoldásokat kereste. Ha Szűz, Vízöntő, Ikrek vagy Bak vagy, valószínűleg te is így működsz: előbb elemzel, aztán cselekszel.
A Szűz aprólékossága, a Vízöntő függetlensége, az Ikrek gyors észjárása és a Bak kitartása mind ugyanabból a forrásból táplálkozik: abból a meggyőződésből, hogy a rendezett gondolat erősebb fegyver, mint a puszta érzelem. Athéné lányai ritkán engedik, hogy a pillanat hevében döntsenek, és ez néha hidegnek tűnhet kívülről, pedig valójában önvédelem: így óvják meg magukat attól, hogy mások irányítsák őket.
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