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5 szokás, amit csak a rendkívül magas IQ-jú emberek csinálnak
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5 szokás, amit csak a rendkívül magas IQ-jú emberek csinálnak

Farkas Izabella
Írta 2026.10.14.
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Az intelligencia nem abban mutatkozik meg, hányszor nyer valaki kvízjátékot, vagy milyen gyorsan old meg egy keresztrejtvényt.

A pszichológusok régóta figyelik, hogy a magas intellektussal rendelkező emberek viselkedése apró, mindennapi gesztusokban üt el a többségétől. Nem a szókincsükről vagy a diplomáikról van szó, hanem olyan szokásokról, amelyeket könnyű észrevenni, ha tudjuk, mire figyeljünk.

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1. Gyakran beismerik, ha valamit nem tudnak

A magabiztos tudatlanság sokkal gyakoribb jelenség, mint gondolnánk, az igazán éles elméjű emberek viszont ritkán esnek ebbe a csapdába. Nem félnek kimondani, hogy „ezt nem tudom”, mert tisztában vannak vele, hogy a tudásuk határai nem a gyengeségüket, hanem a realitásérzéküket mutatják. Ez a fajta őszinteség sokszor zavarba hozza a környezetüket, pedig valójában az intellektuális alázat egyik legtisztább formája.

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