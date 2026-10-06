5 ruhadarab, amit egy elegáns nő sosem venne fel egy állásinterjúra

Hiába tökéletes a szakmai felkészültséged, a nem megfelelő öltözék könnyen ronthat az összképen. Ezt az 5 ruhadarabot inkább hagyd a szekrényben egy állásinterjú előtt.

Az állásinterjú első perceiben rengeteg minden eldőlhet, még mielőtt egyetlen szakmai kérdés elhangzana. A megjelenésünk természetesen nem helyettesíti a felkészültséget, de az első benyomásban fontos szerepet játszik, ezért érdemes olyan ruhákat választani, amelyek magabiztosságot és rendezettséget sugároznak.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Túl vékony, ünnepi kötött top

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A csillogó szálas, mély kivágású vagy áttetsző kötött felsők egy esti programhoz remekül működhetnek, egy állásinterjún viszont könnyen elviszik a figyelmet a megjelenésünk felé. A túl feszes vagy áttetsző felső ráadásul kényelmetlen is lehet, ha az interjú alatt folyamatosan igazgatni kell. Helyette egy jól szabott, visszafogott felső sokkal professzionálisabb hatást kelt.

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