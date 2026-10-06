5 ruhadarab, amit egy elegáns nő sosem venne fel egy állásinterjúra

Hiába tökéletes a szakmai felkészültséged, a nem megfelelő öltözék könnyen ronthat az összképen. Ezt az 5 ruhadarabot inkább hagyd a szekrényben egy állásinterjú előtt.
Az állásinterjú első perceiben rengeteg minden eldőlhet, még mielőtt egyetlen szakmai kérdés elhangzana. A megjelenésünk természetesen nem helyettesíti a felkészültséget, de az első benyomásban fontos szerepet játszik, ezért érdemes olyan ruhákat választani, amelyek magabiztosságot és rendezettséget sugároznak.
Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt
1. Túl vékony, ünnepi kötött top
A csillogó szálas, mély kivágású vagy áttetsző kötött felsők egy esti programhoz remekül működhetnek, egy állásinterjún viszont könnyen elviszik a figyelmet a megjelenésünk felé. A túl feszes vagy áttetsző felső ráadásul kényelmetlen is lehet, ha az interjú alatt folyamatosan igazgatni kell. Helyette egy jól szabott, visszafogott felső sokkal professzionálisabb hatást kelt.