október 6. Brúnó, Renáta napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
október 6. Brúnó, Renáta napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
5 ruhadarab, amit egy elegáns nő sosem venne fel egy állásinterjúra
Unsplash

Címlap / Stílus / Divat / 5 ruhadarab, amit egy elegáns nő sosem...

5 ruhadarab, amit egy elegáns nő sosem venne fel egy állásinterjúra

Váradi Petra
Írta 2026.10.06.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Hiába tökéletes a szakmai felkészültséged, a nem megfelelő öltözék könnyen ronthat az összképen. Ezt az 5 ruhadarabot inkább hagyd a szekrényben egy állásinterjú előtt.

Az állásinterjú első perceiben rengeteg minden eldőlhet, még mielőtt egyetlen szakmai kérdés elhangzana. A megjelenésünk természetesen nem helyettesíti a felkészültséget, de az első benyomásban fontos szerepet játszik, ezért érdemes olyan ruhákat választani, amelyek magabiztosságot és rendezettséget sugároznak.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt

1. Túl vékony, ünnepi kötött top

A csillogó szálas, mély kivágású vagy áttetsző kötött felsők egy esti programhoz remekül működhetnek, egy állásinterjún viszont könnyen elviszik a figyelmet a megjelenésünk felé. A túl feszes vagy áttetsző felső ráadásul kényelmetlen is lehet, ha az interjú alatt folyamatosan igazgatni kell. Helyette egy jól szabott, visszafogott felső sokkal professzionálisabb hatást kelt.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, aki mindenkiről gondoskodik, csak saját magáról nem

4 csillagjegy, aki mindenkiről gondoskodik, csak saját magáról nem

Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele

Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele

5 ruhadarab, amit egy elegáns nő sosem venne fel egy állásinterjúra

5 ruhadarab, amit egy elegáns nő sosem venne fel egy állásinterjúra

8 hiba, amitől ősszel rideg és barátságtalan lesz az otthonod – ezt tedd helyette

8 hiba, amitől ősszel rideg és barátságtalan lesz az otthonod – ezt tedd helyette

Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat!

Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat!

Nem vettem fel a férjem nevét, amikor összeházasodtunk – a konzervatív ismerősöm teljesen kiakadt

Nem vettem fel a férjem nevét, amikor összeházasodtunk – a konzervatív ismerősöm teljesen kiakadt

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.