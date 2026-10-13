5 csillagjegy, akiknek a vonzereje és a kisugárzása a többszörösére nő ősszel

Az ősz nemcsak a természetet változtatja meg, hanem egyesek kisugárzását is egészen új szintre emelheti. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen vonzóvá, magabiztossá és ellenállhatatlanná válhat ebben az időszakban.
Oroszlán: a nyári fény helyett most a mélység vonz
Az Oroszlán nyáron a rivaldafényben érzi otthon magát, de kora ősszel valami más kezd dolgozni benne. A színpadias fellépést felváltja egy visszafogottabb, mégis erősebb jelenlét: már nem azért figyelnek rá, mert hangos, hanem mert amit mond, annak súlya van. Egy munkahelyi megbeszélésen például feltűnően kevesebbet beszél, de amikor megszólal, a többiek elhallgatnak. Ez a fajta önbizalom sokkal vonzóbb, mint a nyári hangoskodás volt.
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