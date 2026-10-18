október 18. Lukács napja Ma: 20°C Holnap: 17°C ☁️
október 18. Lukács napja Ma: 20°C Holnap: 17°C ☁️
4 mimikai jel, ami leleplezi, ha valaki utál téged – de a szemedbe mosolyog
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / 4 mimikai jel, ami leleplezi, ha valaki...

4 mimikai jel, ami leleplezi, ha valaki utál téged – de a szemedbe mosolyog

Farkas Izabella
Írta 2026.10.18.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A mosoly a legkönnyebben hamisítható arcmozdulat, mégis van néhány apró jel, amit nehezebb tudatosan kontrollálni.

A pszichológus Paul Ekman évtizedeken át kutatta, miért árulkodik az arc akkor is, amikor a száj udvariasan mosolyog. A válasz egyszerű: az igazi érzelmek gyakran nem csak a szájban, hanem a szem körül, a pupillákban és néhány másodperces villanásokban mutatkoznak meg. Ezek a jelek nem bizonyítékok a bíróságon, inkább finom gyanújelek. Egy-egy önmagában semmit nem jelent, de ha több is összeáll, érdemes résen lenni.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén

1. A Duchenne-mosoly hiánya

Nő szája mosolyog, de a szeme nem
Unsplash

A francia neurológus, Guillaume Duchenne nevéhez köthető felismerés szerint a valódi, örömből fakadó mosolyban nemcsak a száj, hanem a szem körüli izmok is mozognak. Ez a Duchenne-mosoly, amelyet a legtöbb ember számára nehezebb, de nem lehetetlen tudatosan előidézni: egy kutatás szerint a résztvevők mintegy 71 százaléka képes volt szándékosan is produkálni, egy korábbi vizsgálat pedig azt találta, hogy a tettetett jókedv ugyanolyan gyakran járt együtt ezzel a mosollyal, mint a valódi öröm. Ha valaki udvariasságból húzza fel a szája sarkát, de a szeme körül semmi nem történik, a mosoly üresen, kicsit dermedten hat, az arc alsó fele mosolyog, a felső fele közömbös marad, és ez a kettősség az, ami furcsa érzést kelt a másikban, még ha nem is tudja pontosan megfogalmazni, mi zavarja.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, aki mindenkiért helytáll, csak magáért nem

Ezeket olvassák most

„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá

„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá

4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak abban, hogy a semmiből teremtsenek valamit

4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak abban, hogy a semmiből teremtsenek valamit

3 jel a hétköznapokban, hogy a párod már érzelmileg kicsekkolt

3 jel a hétköznapokban, hogy a párod már érzelmileg kicsekkolt

4 csillagjegy, akiknek a Skorpió időszaka érzelmi fordulatot hozhat

4 csillagjegy, akiknek a Skorpió időszaka érzelmi fordulatot hozhat

Ha a férfi nem kívánja a szexet: 3 kimondatlan ok a háttérben, amiről sosem beszélnek nyíltan

Ha a férfi nem kívánja a szexet: 3 kimondatlan ok a háttérben, amiről sosem beszélnek nyíltan

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.