4 mimikai jel, ami leleplezi, ha valaki utál téged – de a szemedbe mosolyog

A mosoly a legkönnyebben hamisítható arcmozdulat, mégis van néhány apró jel, amit nehezebb tudatosan kontrollálni.

A pszichológus Paul Ekman évtizedeken át kutatta, miért árulkodik az arc akkor is, amikor a száj udvariasan mosolyog. A válasz egyszerű: az igazi érzelmek gyakran nem csak a szájban, hanem a szem körül, a pupillákban és néhány másodperces villanásokban mutatkoznak meg. Ezek a jelek nem bizonyítékok a bíróságon, inkább finom gyanújelek. Egy-egy önmagában semmit nem jelent, de ha több is összeáll, érdemes résen lenni.

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1. A Duchenne-mosoly hiánya

A francia neurológus, Guillaume Duchenne nevéhez köthető felismerés szerint a valódi, örömből fakadó mosolyban nemcsak a száj, hanem a szem körüli izmok is mozognak. Ez a Duchenne-mosoly, amelyet a legtöbb ember számára nehezebb, de nem lehetetlen tudatosan előidézni: egy kutatás szerint a résztvevők mintegy 71 százaléka képes volt szándékosan is produkálni, egy korábbi vizsgálat pedig azt találta, hogy a tettetett jókedv ugyanolyan gyakran járt együtt ezzel a mosollyal, mint a valódi öröm. Ha valaki udvariasságból húzza fel a szája sarkát, de a szeme körül semmi nem történik, a mosoly üresen, kicsit dermedten hat, az arc alsó fele mosolyog, a felső fele közömbös marad, és ez a kettősség az, ami furcsa érzést kelt a másikban, még ha nem is tudja pontosan megfogalmazni, mi zavarja.

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