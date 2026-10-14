4 dolog, amire azért költök pénzt, hogy spóroljak

Sokáig azt gondoltam, hogy spórolni nagyjából annyit jelent, hogy minél kevesebb pénzt költök.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Aztán rájöttem, hogy ez azért nem egészen így működik. Vannak kiadások, amelyek első pillantásra teljesen feleslegesnek tűnnek, valójában viszont éppen abban segítenek, hogy hónap végén több pénz maradjon a számlámon.

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Persze nem arról beszélek, amikor valaki egy 80 ezres cipőt azzal indokol, hogy „befektetés”, miközben három hasonló van a szekrényében. Hanem olyan dolgokról, amelyek ténylegesen megváltoztatják a vásárlási szokásaimat.

Egy büdzséalkalmazás

Fizetek azért, hogy nyomon tudjam követni, mire mennyi pénzt költök. Elsőre ez elég paradox módon hangzik: pénzt adok ki egy alkalmazásra azért, hogy kevesebbet költsek. Olvass még a témában A teflon serpenyő, ami megosztja a konyhákat: van, aki esküszik rá, van, aki kidobta Egy őszi alapanyag, amit eddig rosszul használtál, pedig igazi komfortkaja lehet belőle Nem akarok olyan ember lenni, akit mindenki kedvel – és nem is tudnék „Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra

Nekem viszont pontosan azért működik, mert amíg csak nagyjából tudtam, hogy mire megy el a pénzem, addig nagyon könnyű volt azt gondolni, hogy „á, ez csak egy ötezer forintos vásárlás volt”. Aztán kiderült, hogy abból a „csak ötezerből” van vagy tíz egy hónapban.

A büdzséalkalmazásban látom, hogy mennyi a fix kiadásom, mire mennyit szánok, és hol csúsztam el, és hogyan tudok korrigálni.

Mindezt persze egy Excelben is lehet vezetni, de egy profi alkalmazás sokkal átláthatóbb, könnyebben kezelhetőbb, és emiatt ezt tényleg használom is.

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