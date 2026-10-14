4 dolog, amire azért költök pénzt, hogy spóroljak

Véleménycikk: Schuszter Borka
Aztán rájöttem, hogy ez azért nem egészen így működik. Vannak kiadások, amelyek első pillantásra teljesen feleslegesnek tűnnek, valójában viszont éppen abban segítenek, hogy hónap végén több pénz maradjon a számlámon.
Persze nem arról beszélek, amikor valaki egy 80 ezres cipőt azzal indokol, hogy „befektetés”, miközben három hasonló van a szekrényében. Hanem olyan dolgokról, amelyek ténylegesen megváltoztatják a vásárlási szokásaimat.
Egy büdzséalkalmazás
Fizetek azért, hogy nyomon tudjam követni, mire mennyi pénzt költök. Elsőre ez elég paradox módon hangzik: pénzt adok ki egy alkalmazásra azért, hogy kevesebbet költsek.
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Nekem viszont pontosan azért működik, mert amíg csak nagyjából tudtam, hogy mire megy el a pénzem, addig nagyon könnyű volt azt gondolni, hogy „á, ez csak egy ötezer forintos vásárlás volt”. Aztán kiderült, hogy abból a „csak ötezerből” van vagy tíz egy hónapban.
A büdzséalkalmazásban látom, hogy mennyi a fix kiadásom, mire mennyit szánok, és hol csúsztam el, és hogyan tudok korrigálni.
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