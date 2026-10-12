4 csillagjegy, akit egy váratlan találkozás ráz fel októberben

Négy csillagjegyre különösen nagy hatással lehet egy új ismeretség, egy visszatérő arc vagy egy olyan beszélgetés, amit nem terveztek előre.

Nem minden sorsfordító pillanat jár villámlással és nagy felismeréssel. A legtöbbször egy hétköznapi helyzetben, egy félmondatban vagy egy rosszul időzített esőben bújik meg az, ami később egészen más irányba tereli az életünket.

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Rák: a bizalom lassan épül, de most gyorsabban

A Rák jegyűek általában óvatosan nyitnak idegenek felé, szeretik előre kiismerni, kivel van dolguk. Ebben az időszakban azonban előfordulhat, hogy egy munkahelyi átképzésen, egy gyerekük iskolai programján vagy akár egy háziorvosi váróban kezdenek el beszélgetni valakivel, akivel aztán nehezen hagyják abba a társalgást. Nem lesz ebben semmi drámai, csak az a fajta egyszerű ráismerés, hogy végre valaki érti, amit mondanak.

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Ez a kapcsolat akár barátsággá, akár szakmai együttműködéssé alakulhat, a lényeg, hogy a Rák ezúttal nem hónapokig méregeti majd a másikat, hanem hagyja, hogy a dolgok a megszokottnál gyorsabban haladjanak. Olvass még a témában Így segít, ha megírsz egy levelet, amit sosem küldesz el senkinek Ezt az energiát árasztod mások felé – a születési hónapod elárulja Elfeledett szuperélelmiszerek: 10 szezonális zöldség, amit addig egyél, amíg friss Ghosting a saját barátaimtól: hol húzódik a határ a másik támogatása és a saját ignorálásunk között?

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