október 12. Miksa napja Ma: 16°C Holnap: 17°C ☁️
október 12. Miksa napja Ma: 16°C Holnap: 17°C ☁️
4 csillagjegy, akit egy váratlan találkozás ráz fel októberben
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / 4 csillagjegy, akit egy váratlan...

4 csillagjegy, akit egy váratlan találkozás ráz fel októberben

Farkas Izabella
Írta 2026.10.12.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Négy csillagjegyre különösen nagy hatással lehet egy új ismeretség, egy visszatérő arc vagy egy olyan beszélgetés, amit nem terveztek előre.

Nem minden sorsfordító pillanat jár villámlással és nagy felismeréssel. A legtöbbször egy hétköznapi helyzetben, egy félmondatban vagy egy rosszul időzített esőben bújik meg az, ami később egészen más irányba tereli az életünket.

Koszos a szúnyogháló? Így lesz újra kristálytiszta pár perc alatt

Rák: a bizalom lassan épül, de most gyorsabban

A Rák jegyűek általában óvatosan nyitnak idegenek felé, szeretik előre kiismerni, kivel van dolguk. Ebben az időszakban azonban előfordulhat, hogy egy munkahelyi átképzésen, egy gyerekük iskolai programján vagy akár egy háziorvosi váróban kezdenek el beszélgetni valakivel, akivel aztán nehezen hagyják abba a társalgást. Nem lesz ebben semmi drámai, csak az a fajta egyszerű ráismerés, hogy végre valaki érti, amit mondanak.

Ez a kapcsolat akár barátsággá, akár szakmai együttműködéssé alakulhat, a lényeg, hogy a Rák ezúttal nem hónapokig méregeti majd a másikat, hanem hagyja, hogy a dolgok a megszokottnál gyorsabban haladjanak.

Olvass még a témában

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?

Ezeket olvassák most

A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól

A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

5 csillagjegy, aki hajlamos bennmaradni egy rossz kapcsolatban

5 csillagjegy, aki hajlamos bennmaradni egy rossz kapcsolatban

Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz

Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz

„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.