4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

Vajon melyik négy csillagjegynek kell most jobban vigyáznia a pénztárcájára?

Októberben a pénzügyek terén is érhetnek kellemetlen meglepetések, különösen akkor, ha egy régóta halogatott probléma éppen most kerül felszínre. Az asztrológiai előrejelzések szerint bizonyos bolygóállások arra ösztönözhetnek néhány csillagjegyet, hogy alaposabban átgondolják a költéseiket, és felkészüljenek a váratlan helyzetekre. Négy csillagjegynek különösen érdemes figyelnie a pénztárcájára ebben a hónapban.

5 csillagjegy, akivel nem egyszerű a párkapcsolat A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A Kos számára az október a hirtelen döntések és az újratervezés időszaka lehet. A Mars energiája a kezdeményezőkészséget erősíti, ugyanakkor arra is hajlamosíthatja ezt a jegyet, hogy gondolkodás nélkül vágjon bele valamibe. Egy sürgős autójavítás, egy elromló háztartási gép vagy egy korábban elfeledett számla könnyen felboríthatja a havi költségvetést. A hónap során különösen fontos, hogy a Kos ne csak a pillanatnyi vágyait tartsa szem előtt, hanem a hosszabb távú pénzügyi biztonságára is gondoljon. A legjobb döntés most az lehet, ha a nagyobb kiadások előtt hagy magának időt a mérlegelésre.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.