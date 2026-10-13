4 csillagjegy, aki évekig emlékszik rá, mit mondtál neki

Vannak szavak, amelyeket évek múltán sem felejtünk el, különösen, ha mélyen megbántottak vagy éppen örökre megváltoztatták a véleményünket valakiről.

Vannak mondatok, amelyeket az ember egy idő után elfelejt, mások viszont még évekkel később is pontosan fel tudják idézni, ki és milyen helyzetben mondta őket. Különösen igaz lehet ez azokra, akiket mélyen érintenek a személyes megjegyzések, és akik nehezen engedik el a sérelmeiket. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen jó memóriával őrizheti meg a fontos vagy éppen fájdalmas szavakat.

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Skorpió

A Skorpió nem feltétlenül reagál azonnal, ha valaki megbántja, de ez nem jelenti azt, hogy nem érinti mélyen a történtek. Sőt, gyakran éppen a csendje mögött rejlik az, hogy alaposan átgondolja a hallottakat, és megpróbálja megfejteni a másik valódi szándékát. A bizalmát megingató mondatokat különösen nehezen felejti el, főleg akkor, ha úgy érzi, valaki szándékosan akart fájdalmat okozni neki. Előfordulhat, hogy később már nem is a konkrét vita jut eszébe először, hanem az a felismerés, amelyet a másik szavai ébresztettek benne. Ha egyszer csalódik valakiben, időbe telhet, mire ismét ugyanolyan közel engedi magához.

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