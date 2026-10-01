3 csillagjegy, akit ősszel egy régi tartozás visszafizetése lep meg

Az ősz nemcsak új lehetőségeket, hanem régi ügyek lezárását is elhozhatja néhány csillagjegy életébe. Három jegy számára most különösen meglepő fordulat jöhet, amikor egy korábbi tartozás végre visszakerül hozzájuk – éppen akkor, amikor már talán le is mondtak róla.
Bika: a türelem most kamatostul térül meg
A Bika jegyűek híresek arról, hogy nem sürgetnek semmit, inkább hagyják, hogy a dolgok a maguk tempójában érjenek be. Ez az ősz pont ennek a hozzáállásnak a gyümölcsét hozza meg. Lehet szó egy régebben kölcsönadott összegről, amit már nem is vártak vissza, vagy egy munkahelyi projektről, amiben annak idején oroszlánrészt vállaltak, és most, hónapokkal később, váratlanul jön az elismerés vagy a hivatalos elszámolás.
A anyagi biztonság érzése ilyenkor fizikailag is megnyugtató lehet a Bika számára, aki amúgy is a stabilitásból táplálkozik. Érdemes lesz odafigyelni azokra a régi levelezésekre vagy elfeledett megállapodásokra, amelyek most hirtelen újra előkerülhetnek.
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