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Ez a 3 csillagjegy sosem mondja ki, ha megbántod – csak lassan eltávolodik
Pexels

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Ez a 3 csillagjegy sosem mondja ki, ha megbántod – csak lassan eltávolodik

Váradi Petra
Írta 2026.10.05.
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Vannak emberek, akik az arcodba kiabálják a sérelmüket, és vannak, akiknél a csend a legveszélyesebb jel.

Három csillagjegy különösen hajlamos erre a néma stratégiára. Nem azért hallgatnak, mert nem éreznek semmit, épp ellenkezőleg: annyira mélyen érintve vannak, hogy a szavak egyszerűen csődöt mondanak. Helyette inkább visszahúzódnak, és a kapcsolatot lassan, apró lépésekben zárják le magukban.

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Rák: aki befelé fordítja a fájdalmat

A Rák az egyik legérzékenyebb jegy, és pontosan ez a nagy érzékenység az, ami miatt ritkán mer nyíltan szembenézni azzal, aki megbántotta. Fél attól, hogy ha kimondja a sérelmét, még jobban fog fájni, ha nem kap rá megfelelő választ. Ezért inkább csendben feldolgozza magában a történteket, és eközben apró, alig észrevehető lépéseket tesz hátrébb.

Eleinte talán csak annyi változik, hogy egy-két üzenetére később válaszol, vagy egy közös programot lemond valamilyen kifogással. Nem akar konfliktust, mert retteg attól, hogy a másik fájdalmat okoz neki még egyszer. A Rák számára a kapcsolat biztonságos kikötő kellene, hogy legyen, és ha ez megsérül, inkább csendben elhajózik, mint hogy kockázatot vállaljon egy nyílt beszélgetéssel.

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