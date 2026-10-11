3 csillagjegy, aki sosem kéri vissza a kölcsönt

Van, aki inkább lemond a pénzéről, csak ne kelljen vitatkoznia miatta. Ez a három csillagjegy különösen nagyvonalú, ha kölcsönről van szó.

Vannak, akik gondolkodás nélkül segítenek másokon, és akkor sem kérik vissza a kölcsönadott pénzt, ha már régóta várnak rá. Három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy inkább elengedje a tartozást, csak ne kelljen kellemetlen helyzetbe kerülnie.

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Nyilas: aki már a következő kalandnál jár

A Nyilas a pillanat embere. Ha kölcsönad valamit egy barátnak, az a gesztus abban a másodpercben lezárul a fejében, amikor átadja. Jellemzően nem vezet listát arról, ki mivel tartozik neki, mert ez egyszerűen nem illik a szabadságszemléletéhez: a számontartás neki olyan, mint egy láncot cipelni.

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Ha egy Nyilas ismerősödnek három hónapja kölcsönadtad a sátrát egy fesztiválra, és azóta nem is kérdezte, megvan-e még, az nem hanyagság. Egyszerűen már egy új ötleten jár az esze, egy következő utazáson vagy projekten, és a sátor a múlt heti történetek között landolt. Ez persze oda-vissza működik: ő is hamar elfelejti, ha neki tartoznak valamivel. Nem harag ez, csak másfajta memória. Olvass még a témában Miért próbálom rögtön elviccelni, ha valaki megdicsér? Te is csinálod ezt? 3 dolog, amiről azt hittem, 40-hez közel már ki fogom találni – És nem így lett Elfeledett szuperélelmiszerek: 10 szezonális zöldség, amit addig egyél, amíg friss Ez egy jel, hogy átgondold, tényleg normálisak-e a dolgok, vagy csak megszoktad őket

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