3 csillagjegy, akit ősszel egy régi barát árulása érhet váratlanul

Az ősz nemcsak az újrakezdésről és a változásokról szólhat, hanem arról is, hogy tisztábban látjuk a körülöttünk lévő embereket. Az októberi bolygómozgások asztrológiai értelmezése szerint három csillagjegy különösen érzékenyen reagálhat a baráti kapcsolatokban megjelenő feszültségekre, és akár egy régi ismerős viselkedése is csalódást okozhat nekik.
Skorpió – Egy régi titok kerülhet felszínre
A Skorpió számára a bizalom alapvető fontosságú, ezért különösen fájdalmas lehet, ha valakiről kiderül, hogy nem volt hozzá teljesen őszinte. Az ősz folyamán egy korábban elhallgatott információ vagy egy váratlan megjegyzés olyan helyzetet teremthet, amelyben újra kell értékelnie egy régi barátságot. A Merkúr októberi hátráló mozgása az asztrológiai értelmezések szerint előtérbe hozhatja a múltból visszatérő ügyeket és a félreértéseket, így egy korábbi konfliktus is újra felszínre kerülhet. A Skorpiónak érdemes különbséget tennie a valódi árulás és a félreértés között, mielőtt végleg hátat fordít valakinek, aki hosszú ideje része az életének.
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