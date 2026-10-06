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3 csillagjegy, aki rájön az igazságra egy ismerősével kapcsolatban
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3 csillagjegy, aki rájön az igazságra egy ismerősével kapcsolatban

Váradi Petra
Írta 2026.10.06.
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Három csillagjegy számára most eljöhet az a pillanat, amikor végre rájönnek az igazságra egy olyan emberrel kapcsolatban, akiről eddig egészen mást gondoltak.

Van, amikor hónapokig érezzük, hogy valami nem stimmel egy ismerősünkkel kapcsolatban, mégsem tudjuk pontosan megfogalmazni, mi az. Egy-egy furcsa mondat, ellentmondás vagy apró jel azonban idővel összeállhat egyetlen képpé.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

Nem biztos, hogy kellemes lesz szembesülni azzal, amit megtudnak. De a bizonytalanságnál még a kényelmetlen igazság is könnyebb, mert legalább végre tudják, kiben bízhatnak.

Szűz: végre összeáll a kép

Hónapok óta érzed, hogy valami nincs rendben egy ismerősöddel kapcsolatban, de mindig találtál valamilyen ésszerű magyarázatot a furcsa viselkedésére. Egy-egy elejtett mondat, megváltozott hozzáállás vagy apró ellentmondás azonban egyre inkább szemet szúr. Most összeállhatnak azok a részletek, amelyeket eddig külön-külön kezeltél, és rájöhetsz, hogy az illető nem volt teljesen őszinte veled.

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