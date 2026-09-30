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„11 év után, papíron köszöntek vissza a gondolataim” – változott valami azóta?
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„11 év után, papíron köszöntek vissza a gondolataim” – változott valami azóta?

Váradi Petra
Írta 2026.09.30.
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Egy tizenegy éve elrejtett levélből derült ki számára, hogy a házasságukban az a fájdalom, amiről egykor nem mert beszélni, valójában sosem múlt el teljesen.

A konyhapult tele volt mosószeres vízzel, a gumikesztyűm ujja már ötödször csúszott le a csuklómról, amikor a hűtő ajtaján lévő mágnes, az a csúnya, repedt szélű, amit még az esküvőnk előtt vettünk egy tengerparti kisboltban, egyszerűen leesett. Utána nyúltam, és akkor láttam meg: egy összehajtott, elsárgult papírdarab volt beszorulva a hűtő és a fal közé, pont ott, ahova a mágnes takarta el a szemek elől.

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Kihúztam. A saját kézírásomat ismertem fel rajta, csak öregebb, dühösebb betűkkel írva, mint amilyeneket most vetnék papírra. Nem emlékeztem rá, hogy megírtam volna. Vagy inkább: nem akartam emlékezni.

A dátumot nem írtam rá, de a tartalmából pontosan tudtam, mikor keletkezhetett. Akkoriban a nagyobbik lányunk másfél éves volt, a férjem éjszakánként dolgozott, én pedig napközben egyedül másztam a falra a gyerekkel, a mosatlannal és azzal az érzéssel, hogy senki nem lát, senki nem kérdezi meg, hogy vagyok. A cetlin ilyenek álltak: „Nem bírom, hogy sosem kérdezed meg, mi van velem.” „Úgy érzem, csak egy funkció vagyok ebben a lakásban.” „Ha legközelebb hazajössz és nem szólsz hozzám, elmegyek a szüleimhez, és nem tudom, mikor jövök vissza.”

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A levél, amit sosem adtam oda

Emlékszem, akkoriban rengeteget írtam ilyen leveleket, amiket sosem adtam oda. Az volt a szerepe, hogy leírtam, amit nem mertem kimondani, aztán vagy összegyűrtem, vagy eltettem valahova, ahol nem talál rá senki. Ez a cetli, gondolom, lecsúszott a hűtő tetejéről, vagy egyszerűen betettem a mágnes alá, hogy majd később elolvasom újra, és el is felejtettem. Tizenegy éve várt ott.

Leültem a konyhaasztalhoz, még a gumikesztyűben, és újraolvastam. Először azon lepődtem meg, milyen éles, milyen kemény hangon írtam magamról és a házasságunkról. Aztán rájöttem valami sokkal kényelmetlenebbre: azok a mondatok most is igazak lennének. Talán nem szóról szóra, de az az alapérzés, hogy néha csak funkció vagyok ebben a családban, hogy a férjem inkább kérdez a gyerekek házi feladatáról, mint arról, hogy én hogy vagyok, sosem múlt el igazán. Csak belefásultunk, és megtanultunk úgy élni mellette, mint egy régi, kopott bútor mellett, amit már nem is látunk.

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