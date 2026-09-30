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Kívül csillogás, belül csalás: ráláthattam a nagy influenszer-illúzióra
Depositphotos

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Kívül csillogás, belül csalás: ráláthattam a nagy influenszer-illúzióra

Szabó Erzsébet
Írta 2026.09.30.
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Pontosan tudjuk, hogyan működnek a klasszikus reklámok, és tisztában vagyunk azzal is, hogy a közösségi médiában a valóság gyakran csak egy alaposan szépített díszlet.

Mégis újra és újra belesétálunk a csapdákba – de miért, és meddig tarthat ez még?

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Mégis újra és újra belesétálunk a csapdákba

Aminek az oka egyszerű: a mai influenszerek már nem pusztán termékeket vagy szolgáltatásokat adnak el, hanem életérzést, törődést, közösséget és a megváltás illúzióját. Amikor pedig egy gyanútlan követő vagy egy jóhiszemű vásárló fizet, nem is sejti, gyakran mekkora és mennyire hideg gépezet mozgatja a szálakat a háttérben.

Saját magam tapasztalhattam meg, milyen érzés ennek a gépezetnek a belsejében létezni, és ez a megélés kiábrándító volt.

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A háttérből nézve döbbentem rá, hogy az ártatlannak, közvetlennek és végtelenül emberinek tűnő tartalomgyártók mögött rendkívül sokszor kőkemény, gátlástalan üzleti stratégia áll.

Ami pedig számomra még inkább fojtogató volt ebben a környezetben az, hogy a manipuláció sokszor nem áll meg a követőknél: akárcsak egy klasszikus piramismodellben, a közvetlen munkatársakat itt is pontosan ugyanazokkal a módszerekkel hálózzák be. Márpedig munkavállalóként az ember hinni akar a közös vízióban. A folyamatos dicséretek, a „mi egy család vagyunk” típusú szövegek és a rendszeresen meglebegtetett „közös szakmai sikerek” mind arra szolgálnak, hogy az utolsó csepp energiádat is beletedd egy olyan munkába, ami végül nem nálad kamatozik.

Influencer videót rögzít
Unsplash

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