Kívül csillogás, belül csalás: ráláthattam a nagy influenszer-illúzióra

Mégis újra és újra belesétálunk a csapdákba – de miért, és meddig tarthat ez még?
Mégis újra és újra belesétálunk a csapdákba
Aminek az oka egyszerű: a mai influenszerek már nem pusztán termékeket vagy szolgáltatásokat adnak el, hanem életérzést, törődést, közösséget és a megváltás illúzióját. Amikor pedig egy gyanútlan követő vagy egy jóhiszemű vásárló fizet, nem is sejti, gyakran mekkora és mennyire hideg gépezet mozgatja a szálakat a háttérben.
Saját magam tapasztalhattam meg, milyen érzés ennek a gépezetnek a belsejében létezni, és ez a megélés kiábrándító volt.
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Ami pedig számomra még inkább fojtogató volt ebben a környezetben az, hogy a manipuláció sokszor nem áll meg a követőknél: akárcsak egy klasszikus piramismodellben, a közvetlen munkatársakat itt is pontosan ugyanazokkal a módszerekkel hálózzák be. Márpedig munkavállalóként az ember hinni akar a közös vízióban. A folyamatos dicséretek, a „mi egy család vagyunk” típusú szövegek és a rendszeresen meglebegtetett „közös szakmai sikerek” mind arra szolgálnak, hogy az utolsó csepp energiádat is beletedd egy olyan munkába, ami végül nem nálad kamatozik.
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