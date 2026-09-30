3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

Októberben három csillagjegy különösen nagy változást érezhet az önbizalmában: a bolygómozgások hatására bátrabban vállalhatják fel önmagukat és vágyaikat.

Októberben több olyan bolygómozgás is zajlik, amely az önismeretet, a kapcsolatokhoz való viszonyt és a személyes erőt helyezi előtérbe. A hónap során egyes csillagjegyek végre maguk mögött hagyhatják a korábbi bizonytalanságokat, és sokkal magabiztosabban állhatnak ki önmagukért.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Oroszlán

Az Oroszlán számára különösen erős lehet az október, hiszen a Mars egész hónapban a jegyében halad, ami lendületet, kezdeményezőkészséget és nagyobb cselekvési vágyat adhat neki. Nem akar többé háttérbe húzódni vagy mások elismerésére várni: egyre inkább érzi, hogy képes saját kezébe venni az irányítást. A hónap közepén a Mars és a Szaturnusz harmonikus kapcsolata tovább erősítheti a kitartását, így amit korábban csak tervezgetett, abban most valódi eredményeket is elérhet.

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A megnövekedett önbizalom a munkában és a magánéletben is megmutatkozhat. Könnyebben mondja ki, mire vágyik, bátrabban vállalja fel az ötleteit, és kevésbé érdekli, hogy mindenki egyetért-e vele. Október végére már maga is meglepődhet azon, mennyivel határozottabban áll ki önmagáért. Olvass még a témában Anya vagyok, de néha idegennek érzem magam a saját korosztályomban Néha pontosan tudom, hogy nincs igazam, mégis képtelen vagyok beismerni Igent mersz mondani a változásra? – Amikor egy lehetőség kopogtat Ezt hozza 2026. szeptember 9. a numerológia szerint: új kezdetek

Harmónia és sikeres együttműködések: ez vár rád a munkában októberben a csillagjegyed szerint

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