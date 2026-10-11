Vénusz retrográd Skorpióban: 5 csillagjegy, akiknél októberben különösen érzékeny téma lehet a bizalom

Hat hétig tart idén az a csillagászati jelenség, amikor a Vénusz visszafelé látszik haladni az égen, méghozzá éppen a Skorpió jegyében, amely a bizalom, a féltékenység és a mélyebb érzelmi kötődések hazája az asztrológiában.

A Vénusz retrográd időszaka klasszikusan arról szól, hogy a múlt visszaköszön: régi szerelmek üzennek, régóta söpörgetett problémák kerülnek elő, és a kapcsolatokban addig megszokott dinamikák hirtelen működésképtelennek bizonyulnak. Mivel mindez a Skorpióban zajlik, a téma nem a felszínes csetepaté, hanem a bizalom. Van öt jegy, amelynél ez a hatás különösen erősen jelentkezhet.

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Skorpió

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A saját jegyében zajló retrográd Vénusz a Skorpiót hozza a legközvetlenebb helyzetbe. Ilyenkor nem ritka, hogy valaki, akinek a féltékenység amúgy sem idegen, most sokkal érzékenyebben reagál egy el nem olvasott üzenetre vagy egy későn érkező válaszra. Érdemes lehet megfigyelni, mikor erősödik fel a gyanakvás anélkül, hogy bármi konkrét történt volna, mert ez az időszak hajlamos felnagyítani azt, ami valójában csak a saját bizonytalanság.

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