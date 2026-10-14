Van egy csizmafazon, amit kevesen mernek bevállalni 50 felett – te szoktad hordani?

A combig érő csizma sokak számára túl merész választásnak tűnhet ötven felett, pedig a megfelelő fazonnal és összeállítással kifejezetten elegáns és előnyös lehet. Ez a karakteres lábbeli optikailag nyújthatja a lábakat, karcsúbb sziluettet eredményezhet, és a legegyszerűbb őszi-téli szettet is különlegessé teheti.
Miért ijeszt meg sok nőt ez a fazon
A combcsizma évtizedeken át a fiatalos, kihívó szettek kelléke volt, ezért sokan úgy érzik, 50 fölött már nem nekik szól. Van benne valami félelmetesen feltűnő: magasan felér, körberajzolja a combot, és első pillantásra olyan darabnak tűnik, ami inkább egy huszonéves lányra illik. A legtöbben inkább egy biztonságos, bokáig érő modellt választanak, nehogy túl sokat mutassanak, vagy nehogy azt gondolják róluk, erőltetik a fiatalságot.
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