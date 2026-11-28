Ma már egészen másként gondolok erre az időszakra, és biztosan nem vállalnék magamra ennyi terhet. Akkor azonban természetesnek tűnt, hogy mindenáron meg kell teremtenem azt az ünnepet, amit a fejemben elképzeltem.

A legnagyobb változás nem a naptáramban történt

Az év vége nálam ma is sűrű időszak, de ez elsősorban a munkám miatt van így. Határidőkre dolgozom, ezért advent idején tudatosan úgy csoportosítom a feladataimat, hogy lehetőleg minden a helyére kerüljön, mire beköszönt a karácsony. Így az ünnep előtt néhány napot már mindig fel tudok szabadítani, karácsony környékén pedig jóval kevesebbet, vagy egyáltalán nem kell dolgoznom.

A legnagyobb változás azonban nem is a naptáramban, hanem a fejemben történt. Ma már tudatosan figyelek arra, hogy a semmittevésnek is legyen helye az életemben – és szerencsére ez már nem csak decemberben vagy a nyaralások alatt sikerül.

El tudod képzelni, hogy egy teljesen átlagos hétköznapon, akár munkaidőben fogod a könyvedet, leülsz egy pohár limonádéval, és egyszerűen csak olvasgatsz? Nekem ez sokáig egyáltalán nem ment. Mindig volt valami, amit előbb el kellett intéznem: egy feladat, amit még be tudtam volna szorítani a napomba vagy egy kis pluszmunka, hogy majd jövő héten kicsit egyszerűbb legyen a dolgom. Ma már viszont gond nélkül megengedem magamnak a szabadidőt, ahogyan azt is, hogy bűntudat nélkül kijelentsem: a porszívózás simán ráér holnapután is.

Az évek során megtanultam, hogy nem kell minden szabad percet hasznosan eltölteni, és attól sem dől össze a világ, ha valami nem az eredeti terveim szerint alakul. Néha egyszerűen csak jólesik, hogy nem kell csinálnom semmit – és ezt nem is kell megindokolnom.