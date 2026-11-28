Ajándékokat keresünk, menüt tervezünk, sütünk, takarítunk, díszítünk, és igyekszünk mindenből a lehető legtöbbet kihozni. Észrevétlenül válik a készülődés egy újabb teljesítendő feladattá, miközben éppen az veszik el belőle, amiért az egészet csináljuk. Én is hosszú utat tettem meg addig, amíg rájöttem, hogy nem attól lesz szép a karácsony, ha minden szigorú menetrend szerint, előre megtervezetten alakul, hanem attól, ha közben én is jól érzem magam.
Amikor még azt gondoltam, mindennek tökéletesnek kell lennie
Sok-sok év telt el azóta, mégis élénken él bennem az a kép, ahogy egy hat hónapos kisbaba mellett, alvásidőben egyedül farigcsálom a karácsonyfa törzsét, hogy beleférjen a tartójába. A férjem akkoriban külföldön dolgozott, és mindössze két éjszakára tudott hazajönni az ünnepekre. Én pedig friss anyukaként, miközben még minden új és bizonytalan volt körülöttem, elhatároztam, hogy a karácsonynak tökéletesnek kell lennie, akkor is, ha beleszakadok. Mégiscsak ez volt az első közös ünnepünk családként! (Talán kitalálod, a következő évben már műfenyőt vettünk.)
Ma már egészen másként gondolok erre az időszakra, és biztosan nem vállalnék magamra ennyi terhet. Akkor azonban természetesnek tűnt, hogy mindenáron meg kell teremtenem azt az ünnepet, amit a fejemben elképzeltem.
A legnagyobb változás nem a naptáramban történt
Az év vége nálam ma is sűrű időszak, de ez elsősorban a munkám miatt van így. Határidőkre dolgozom, ezért advent idején tudatosan úgy csoportosítom a feladataimat, hogy lehetőleg minden a helyére kerüljön, mire beköszönt a karácsony. Így az ünnep előtt néhány napot már mindig fel tudok szabadítani, karácsony környékén pedig jóval kevesebbet, vagy egyáltalán nem kell dolgoznom.
A legnagyobb változás azonban nem is a naptáramban, hanem a fejemben történt. Ma már tudatosan figyelek arra, hogy a semmittevésnek is legyen helye az életemben – és szerencsére ez már nem csak decemberben vagy a nyaralások alatt sikerül.
El tudod képzelni, hogy egy teljesen átlagos hétköznapon, akár munkaidőben fogod a könyvedet, leülsz egy pohár limonádéval, és egyszerűen csak olvasgatsz? Nekem ez sokáig egyáltalán nem ment. Mindig volt valami, amit előbb el kellett intéznem: egy feladat, amit még be tudtam volna szorítani a napomba vagy egy kis pluszmunka, hogy majd jövő héten kicsit egyszerűbb legyen a dolgom. Ma már viszont gond nélkül megengedem magamnak a szabadidőt, ahogyan azt is, hogy bűntudat nélkül kijelentsem: a porszívózás simán ráér holnapután is.
Az évek során megtanultam, hogy nem kell minden szabad percet hasznosan eltölteni, és attól sem dől össze a világ, ha valami nem az eredeti terveim szerint alakul. Néha egyszerűen csak jólesik, hogy nem kell csinálnom semmit – és ezt nem is kell megindokolnom.
Ez a szemléletváltás a karácsonyi készülődésben is sokat segít
A tökéletesség hajszolása helyett ma már arra törekszem, hogy minden a lehető legegyszerűbben működjön. Nem arról van szó, hogy nem szeretem a karácsonyt, vagy ne lennének fontosak a családi hagyományok.
Nálunk például nincs ajándékhajsza. A férjemmel nem ajándékozunk egymásnak, a felnőtt rokonokkal pedig szintén megegyeztünk abban, hogy elengedjük ezt a szokást. A családban csak a gyerekek kapnak meglepetést (na jó, néhány barátnőm is). Ezzel rengeteg felesleges vásárlási körtől, költekezéstől és fejtöréstől kíméljük meg magunkat.
Bár nagyon szeretek főzni, a konyhában sem törekszem különleges teljesítményre. A karácsonyi menünk jellemzően nem különösebben ünnepélyes, inkább jól bevált, megszokott fogásokból áll, amelyeket egy-egy új fűszerrel vagy másfajta tálalással teszek kicsit alkalmibbá. A süteményt pedig legtöbbször egyszerűen megveszem a helyi pékségben, ugyanis istenien sütnek.
Ezek után már csak hab a tortán, hogy a december 24-i napirendünk is egészen másként alakult az évek során, mint a legtöbb családban. Délben elmegyünk sétálni egyet az ilyenkor szinte teljesen üres városban, amikor pedig hazaérünk, jöhet az ajándékbontás: a lányunk egész délután elmélyülten játszik az új dolgaival, miközben mi nyugodtan és kényelmesen befejezzük az előkészületeket estére.
Továbbra sem gondolom, hogy mindenkinek úgy kellene karácsonyoznia, ahogy nekünk, vagy hogy bárkinek le kellene mondania a sütésről, a díszítésről és a hagyományokról, főleg nem akkor, ha ezek valóban örömet okoznak. Nekem viszont az hozta meg a valódi nyugalmat – és ezzel együtt az ünnepi hangulatot –, hogy őszintén ránéztem: mi volt az, ami tényleg feltöltött, és mi az, amit csak megszokásból, esetleg a külső elvárások miatt csináltam…
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