Miért épp azzal a testvéreddel van a legnehezebb dolgod, akit a legjobban szeretsz?

Pont azokkal a testvéri kapcsolatokkal van a legtöbb dolgunk, amelyekben a legmélyebb a kötődés.

Nem azokkal, akikkel amúgy is távolságot tartunk, hanem azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk. Ennek van egy nagyon is földhözragadt lélektani magyarázata, és van egy spirituálisabb olvasata is, amely szerint a legnehezebb testvérkapcsolat valójában a legnagyobb tanító.

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A tükör, amit nem lehet eltolni magunktól

A testvérek ugyanabban a házban nőttek fel, mégis gyakran teljesen más gyerekkort éltek meg. Az egyik a felelős, megbízható típus lett, mert valaki mindig figyelte, hogy minden rendben menjen otthon. A másik a lázadó, mert ő volt az, akinek szabad volt hibáznia.

Ezek a szerepek nem véletlenül alakulnak ki: a családi rendszer mindig próbál egyensúlyban maradni, és minden gyerek talál magának egy pozíciót, ahonnan ez sikerül.

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A baj csak az, hogy ezek a szerepek felnőttkorban is velünk maradnak, és amikor a testvérünkkel találkozunk, önkéntelenül visszacsúszunk beléjük. A családi szerepkiosztás olyan mélyen rögzül, hogy egy-egy közös vacsora alatt simán visszaváltozunk azzá a tizenkét évessé, aki valaha voltunk, miközben a munkahelyünkön felnőtt, higgadt vezetőként funkcionálunk. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 23. a numerológia szerint: szeretet és harmónia Jelen vagy a saját életedben, vagy örökké máshol jár az eszed? Teszteld a mindfulness-szinted! Ez a 3 csillagjegy akkor is feláll, amikor mások feladnák Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

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