5 apró jel a pasi testbeszédében, ami elárulja, hogy már az összeköltözésen gondolkodik

A párkapcsolat-pszichológusok régóta figyelik, hogy a nagy döntések, mint az összeköltözés, ritkán csak egyetlen mondatban csapódnak le: előbb apró, szinte észrevétlen gesztusokban jelennek meg.

Ha a pasid a közelmúltban kezdett furcsán viselkedni nálad, érdemes jobban odafigyelni a testbeszédére, mielőtt a szavakra várnál.

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A testbeszéd-kutatók szerint a tartós elköteleződés felé vezető út nem egyetlen nagy gesztusban, hanem apró, ismétlődő mintázatokban mutatkozik meg. Ezek önmagukban semmit nem jelentenek, de ha több is egyszerre feltűnik, érdemes elgondolkodni rajtuk.

1. Teljesen ellazul a lakásodban

Van egy pont, amikor egy vendég már nem vendég. Ha a pasid levetett cipővel, lazán elnyúlva ücsörög a kanapén, a tévé előtt elalszik, vagy anélkül kér kávét, hogy megkérdezné, hol találja a bögréket, az a testi biztonságérzet jele. A pszichológiában ezt territoriális ellazulásnak hívják: a teste azt jelzi, hogy a teret már sajátjának érzi, nem idegen felségterületnek. Olvass még a témában „Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre „Egyikünk sem színlelte, hogy többet akarna” – Nem ismerjük el, pedig a „barátság extrákkal” a legőszintébb kapcsolat „Azt sem tudod, hol kell bekapcsolni a mosógépet…” – Házassági szokások, amiket minden férfinak szégyellnie kellene Párt találni szőnyegbombázással? „Insta szerelmek” hálójában

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