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Bolyhosodik a kedvenc kötött pulóvered? Csak 2 percedbe telik, hogy újjá varázsold
Pexels

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Bolyhosodik a kedvenc kötött pulóvered? Csak 2 percedbe telik, hogy újjá varázsold

Lukács Kamilla
Írta 2026.09.30.
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Bolyhosodik és csúnyán szöszösödik a kedvenc kötött pulóvered? Mutatjuk az egyszerű, mindössze kétperces trükköt, amellyel újra rendezetté teheted.

A kedvenc kötött pulóvereknél szinte elkerülhetetlen, hogy egy idő után apró bolyhok jelenjenek meg a felületükön. Ettől azonban még nem kell megválnod tőlük: egy egyszerű házi praktikával néhány perc alatt látványosan felfrissítheted az anyagot. Mutatjuk, mit érdemes bevetned, ha újra szép, ápolt pulóvert szeretnél.

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Miért bolyhosodik a kötött pulóver?

A bolyhosodás oka a textilszálak dörzsölődése. Amikor a pulóver anyaga folyamatosan súrlódik önmagával vagy más ruhadarabbal, a rövidebb, gyengébb szálak elszakadnak, majd a felszínen összegabalyodnak apró gombócokká. Ez különösen jellemző a keverék szövésű anyagokra, ahol pamut, akril vagy poliészter keveredik gyapjúval, hiszen a különböző hosszúságú és keménységű szálak könnyebben kicsúsznak a fonatból.

A táska pántja alatt, a kabát belső bélése mellett és a ruha alatt hordott pulóvereken éppen ezért gyakrabban jelenik meg a jelenség.

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