„Átlagosnak lenni nem jó érzés, de sajnos azok vagyunk: te is, én is.” Tények pszichológusoktól, amit sosem mondanak ki hangosan

A pszichológia az emberi elmébe nyújt belátást, és a szakemberek hajlamosak a pozitív dolgokat hangoztatni – pedig vannak kényelmetlen igazságok is.

Mutatjuk, miket nem mondanak ki hangosan.

Nem mindenki okos

Az intelligencia sokrétű és az IQ tesztek sem mindig mérvadóak, de az tény, hogy minden ember különböző kognitív képességekkel rendelkezik. Vannak okosabb és kevésbé okos emberek, ez teljesen igazságtalan, mégis természetes jelenség.

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Az emberek többsége átlagos képességű, de valljuk be: jelentős hányaduk az átlag alatt helyezkedik el. Márpedig egy 80-as (alsó 15 százalék) és egy 120-as (felső 15 százalék) IQ-val rendelkező személy felfogása között hatalmas a különbség. Belegondolni is ijesztő, de gyakorlatilag az emberek felének átlag alatti az intelligenciája. Olvass még a témában Ha ebben a hónapban született, hetek alatt elfelejt – ha viszont ebben, még évek múlva is titokban téged keres a tömegben Ezt jelentik álmainkban a különböző otthonok – Te melyiket szoktad látni? Milyen hallgatóság vagy valójában? Derítsd ki, hogyan figyelsz másokra! Precíz, hídépítő vagy látnoki? Ismerd meg a benned rejlő gondolkodási stílust ezzel a teszttel!

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