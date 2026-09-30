„Átlagosnak lenni nem jó érzés, de sajnos azok vagyunk: te is, én is.” Tények pszichológusoktól, amit sosem mondanak ki hangosan

Mutatjuk, miket nem mondanak ki hangosan.
Nem mindenki okos
Az intelligencia sokrétű és az IQ tesztek sem mindig mérvadóak, de az tény, hogy minden ember különböző kognitív képességekkel rendelkezik. Vannak okosabb és kevésbé okos emberek, ez teljesen igazságtalan, mégis természetes jelenség.
Az emberek többsége átlagos képességű, de valljuk be: jelentős hányaduk az átlag alatt helyezkedik el. Márpedig egy 80-as (alsó 15 százalék) és egy 120-as (felső 15 százalék) IQ-val rendelkező személy felfogása között hatalmas a különbség. Belegondolni is ijesztő, de gyakorlatilag az emberek felének átlag alatti az intelligenciája.
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