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„Átlagosnak lenni nem jó érzés, de sajnos azok vagyunk: te is, én is.” Tények pszichológusoktól, amit sosem mondanak ki hangosan
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„Átlagosnak lenni nem jó érzés, de sajnos azok vagyunk: te is, én is.” Tények pszichológusoktól, amit sosem mondanak ki hangosan

Szőke Angéla
Írta 2026.09.30.
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A pszichológia az emberi elmébe nyújt belátást, és a szakemberek hajlamosak a pozitív dolgokat hangoztatni – pedig vannak kényelmetlen igazságok is.

Mutatjuk, miket nem mondanak ki hangosan.

Nem mindenki okos

Az intelligencia sokrétű és az IQ tesztek sem mindig mérvadóak, de az tény, hogy minden ember különböző kognitív képességekkel rendelkezik. Vannak okosabb és kevésbé okos emberek, ez teljesen igazságtalan, mégis természetes jelenség.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?

Az emberek többsége átlagos képességű, de valljuk be: jelentős hányaduk az átlag alatt helyezkedik el. Márpedig egy 80-as (alsó 15 százalék) és egy 120-as (felső 15 százalék) IQ-val rendelkező személy felfogása között hatalmas a különbség. Belegondolni is ijesztő, de gyakorlatilag az emberek felének átlag alatti az intelligenciája.

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